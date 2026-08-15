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中職／擊掌被無視專門戶 張祐嘉有「貼身家教」感受郭天信的好與兇

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊張祐嘉。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊張祐嘉。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊外野手張祐嘉天生有容易被忽略的體質，昨天再添新案例，敲出再見安的劉俊緯在眾多手掌中單獨漏掉張祐嘉伸出的左手，他再度自己擊掌化解尷尬，被問到究竟已有多少次被忽略，一連數了近10個人。

龍隊昨天與樂天桃猿隊上演激戰，打到9局才由劉俊緯敲出再見安，以2：1贏球，全隊興奮衝出慶祝，張祐嘉也伸出左手等待與英雄擊掌，結果唯獨他的手手被漏掉，早已習慣的張祐嘉也沒有太多遲疑，直接舉起自己的右手迎上左手。

「習慣了，我會自己化解尷尬、自己擊掌。」張祐嘉擊掌被忽略已有許多前科，「吉力、凱威、俊緯、天信、基鴻、思仲、拿莫、朱哥，還有體能教練，很多啦！」沒想到一數竟然近10人，他笑說：「可能我舉手時機不對，自己要再練一下吧！」

張祐嘉上班路、下班路都與郭天信同行，堪稱他的家教老師，手把手叮嚀場上細節，張祐嘉說因為兩人是室友，自己都是搭郭天信的車上下班，喜歡天信不只是因為他人很好，也因為他教自己很多東西，「只要球場上想得到的都會教，守備、打擊、跑壘、觀念、站位，只要看到我做不好都會教。」

張祐嘉擊掌被忽略再添新案例。圖／截圖自CPBL TV
張祐嘉擊掌被忽略再添新案例。圖／截圖自CPBL TV

兩人的互動帶來不少看點，也曾有過郭天信氣噗噗追他打的畫面，張祐嘉說：「雖然大家有時候看到好像都是他對我比較凶，但那是因為他把我當他的弟弟，所以對我比較嚴格，他有說他是為我好才會這樣。」他印象中郭天信最凶的時候，是有次自己在已經換下一位打者時沒有轉頭看他，「他會念我，跟我講要專心、要看他，如果站位沒溝通好就比較不好。」他也說可以理解郭天信為何生氣，「比賽不能開玩笑，當然會生氣。」

郭天信照顧學弟，還包括外出用餐時，時常都是請客的一方，張祐嘉就說：「好幾次他都會說沒關係、他來，我說不行啦！每次都這樣，他就會說等哪天你賺比我多，你再請我吃飯。」

郭天信 張祐嘉 中職

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