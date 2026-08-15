日職／黃偉哲赴西武獅開球 06號球衣藏「台南」巧思

日本職棒埼玉西武獅隊昨在主場Belluna巨蛋舉辦「台南觀光日」，台南市觀旅局特別冠名贊助主題日，並由市長黃偉哲出席擔任開球嘉賓，其穿上印有台南電話區碼「06」球衣，同時與台南觀光大使魚頭君一同亮相，不僅為賽事揭開序幕，更讓日本球迷認識台南。

觀旅局表示，活動現場特別設置台南觀光主題攤位，以孔廟、赤崁樓、鹽田及芒果冰、牛肉湯等臺南景點與美食設計互動遊戲，並提供茄芷袋、紀念徽章及球星簽名商品等獎項，吸引球迷排隊參與，市長黃偉哲在賽前也向球迷介紹台南歷史文化、美食及農特產，並發送芒果、火龍果及鳳梨果乾。

黃偉哲表示，台南與日本長期交流密切，雙方在災害時也曾相互援助，近期熊本甫發生地震，台南第一時間也發起賑災募款，目前已募集約4500萬日圓，希望透過此次活動傳達台南對日本的關懷，也讓日本民眾更認識台南。