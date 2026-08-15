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中職／去年最不會逆轉到今年最會逆轉 葉總：去年先得分也沒贏很多啊
味全龍隊本周連3場贏在第9局以後，拉尾盤能力超強，也一舉登頂下半季龍頭寶座。去年先被得分的贏球率只剩17.6%，為6隊最差，今年變成6隊最佳的47.4%，被問到這項落差，總教練葉君璋有直白回應：「去年先得分的也沒有贏很多啊！」
龍隊去年在先被得分的比賽拿下9勝42敗，一旦落後就幾乎絕望，今年卻成為最會逆轉的球隊，包括本周2連勝台鋼雄鷹隊、昨天擊敗樂天桃猿隊在內，先被得分的比賽握有18勝20敗。
葉君璋對此笑稱：「去年先得分的也沒有贏很多啊！」龍隊去年上半季、下半季、全年戰績都排第五，度過慘淡的一季，但先得分的比賽戰績倒沒有葉總說的那麼難看，實際上取得46勝22敗。
對於本季龍隊的尾盤能力，葉總認為關鍵仍是選手享受比賽、相信能贏，「每年都很難講，狀況不好時，就會為結果去找一些東西，其實重點是球員現在比較享受，不管先領先或落後，都相信自己可以做些什麼。」
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