中職／曾總釋疑昨役道威聖上場時機 取消DH仍有留招

樂天桃猿隊今天首度在先發打線納入雙洋砲，威克扛第三棒、指定打擊，道威聖第五棒、左外野，總教練曾豪駒也說：「非常期待，期待他們發揮能力。」昨天全場未上的林立也重返打線擔任開路先鋒，迎戰龍頭味全龍隊。

猿隊昨天雖已登錄雙洋砲，但因先發投手為洋投艾菩樂，受限於同時上場2人規定，道威聖只能等到艾菩樂退場才能上場。

道威聖昨天在第八局一出局、壘上無人就代打嚴宏鈞棒次有原因，曾豪駒表示，「剛好前一局嚴宏鈞有一顆球稍微有點不舒服，有個時機點剛好可以換。」儘管當時帳面上艾菩樂尚未退場，但聯盟賽前已告知「使用說明書」，曾總表示，「因為已經太久沒有雙洋砲上場，聯盟有通知我們，如果要上場，要先通知艾菩樂確定要先下來，那局已經確定要換投。」

樂天桃猿隊新洋砲道威聖。資料照

今天由本土投手曾家輝先發，少了人數考量，猿隊先發打線正式納入雙洋砲，曾豪駒也抱持期待，他表示，道威聖在二軍調整狀況不錯，「昨天跟球節奏也滿好，只是結果不好。」

此外，林立昨天全場未上，曾豪駒透露原因，是因為他前一天去打震波，「打完針會有一些回饋，現在就是慢慢習慣這樣的模式之後，打完針後看身體狀況可不可以代打或代守，最近狀況有慢慢比較好，治療後可以應付場上狀況，昨天後面是可以上。」猿隊昨天打到第九局因調度需要取消指定打擊，被問到若打進延長賽，棒次輪到投手，將會如何換人，曾總解答林立、林智平都有準備。