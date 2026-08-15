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甲子園／日本新怪物！織田翔希飆156公里刷新紀錄 道奇等3隊派球探觀察

聯合新聞網／ 綜合報導
織田翔希。圖／擷取自影片畫面
織田翔希。圖／擷取自影片畫面

日本夏季甲子園出現怪物級投手，橫濱高校王牌投手織田翔希對陣日南學園登板，滿壘危機狂飆156公里火球，刷新春夏甲子園有測速顯示以來最快紀錄。這場比賽吸引大聯盟道奇大都會紅雀球探觀戰。

織田翔希本場未先發，前5局兩隊戰成1比1平手，6下織田登板救火，面對無人出局滿壘危機，第3球就飆出156公里刷新紀錄，隨後再用155公里讓對手站著不動被三振，接著再讓打者擊出二壘滾地球形成雙殺打，成功化解危機。

156公里正式改寫甲子園最速紀錄，曾加盟中華職棒樂天桃猿隊的由規2007年在仙台育英，投出155公里火球，後來安樂智大和石垣元氣也曾投出155公里，如今這個數字終於被織田翔希突破。

據日媒「中日體育」報導，織田翔希飆出大會史上最快的156公里速球，就連大聯盟球探都給予高度評價。紅雀隊球探大慈彌表示：「我從織田一年級時就開始觀察他，他的成長曲線非常出色。他是那種一登場，就能瞬間改變整座球場氣氛的球員。」

此外，道奇與大都會隊球探也前來視察，足以看出織田翔希受到的關注程度有多高。

甲子園 道奇 大都會 紅雀

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