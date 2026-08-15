中職／廖任磊忘帶球衣鬧烏龍！「杜正文」19球0出局滿壘 網笑：初登場難免緊張

富邦悍將14日作客統一獅，最終以7比3收下勝利，不過比起場上的勝負，9局下卻出現一段讓球迷看傻眼的有趣插曲。身高超過2公尺的「巨投」廖任磊登板時，背後竟然不是熟悉的「13號」，而是寫著「杜正文」的53號球衣，原來他此役忘記攜帶自己的戰袍，只能臨時向一軍體能教練「借衣服」上班。

畫面曝光後立刻引發球迷熱烈討論，尤其廖任磊與杜正文的身材明顯不同，球衣穿在這名巨投身上顯得格外合身，甚至有些緊繃，也讓不少網友第一時間把他的投球狀況直接怪到衣服頭上。

有球迷笑稱，「確實衣服看起來小很多」、「感覺是衣服太緊，放不開手腳」、「要是我們磊哥來就三上三下了」、「許銘傑的鍋吧……為何要給球衣小一號的投手上？覺得領先5分沒關係嗎？」。

更有球迷看到轉播畫面時一度以為自己認錯人，笑稱「一開始只拍球衣背號跟名字時我還在想，現在連體能教練偶爾也要幫忙扛局數嗎？」、「杜正文初登場難免會緊張」。

只是這件「借來的戰袍」似乎真的沒有帶來太多好運。

富邦帶著7比2領先進入9局下，原本推出廖任磊登板收尾，沒想到他被敲出1支安打、送出2次保送，連續讓3名打者上壘，在一個出局數都沒有抓到的情況下形成無人出局滿壘，最終提前退場。

守護神曾峻岳只能臨時上班救火，雖然讓統一追回1分，但仍成功守住領先，幫助富邦以7比3帶走勝利，曾峻岳也收下本季第23次救援成功。

廖任磊「穿錯球衣」的插曲還得付出實際代價。依照中職相關規定，球員若穿著不正確的球衣出賽，將面臨新台幣1萬元罰款，因此這次忘記帶球衣，恐怕也讓他付出萬元學費。

有趣的是，富邦過去就曾發生類似事件。2023年李宗賢作客台南時同樣忘記攜帶球衣，只能臨時借穿當時日籍打擊教練垣內哲也的球衣出賽，結果李宗賢不但沒有受到影響，首打席甚至直接開轟。