棒球／酒測值0.69遭桃猿開除 「東體彭于晏」李育朋疑轉戰中國CPB

「東體彭于晏」李育朋今年4月因酒駕肇事，遭中職樂天桃猿隊終止合約，如今他疑似轉戰中國棒球城市聯賽（CPB）廈門海豚隊。

CPB8月13日釋出一部廈門海豚影片，李育朋出現在影片中，他是否已轉戰CPB引發討論。不過，廈門海豚日前公布的夏至聯賽球員名單，李育朋的名字未出現，CPB官網目前也沒更新廈門海豚夏至聯賽球員名單，因此無法確認他是否真的加盟。

現年19歲的李育朋是一名潛力左投，2025年猿隊在中職選秀第4輪指名，同年8月完成簽約，簽約金新台幣250萬元、月薪7萬元，激勵獎金75萬元，在一、二軍沒有出賽紀錄。

今年4月李育朋在台東市區酒吧飲酒至清晨5點多後，無照情況仍開車離去，隨後在市區發生擦撞事故，酒測值0.69，不只明顯超過刑事責任標準，還涉及無照駕駛罪嫌，依公共危險等罪名被移送法辦。