中職／兄弟7：0大勝下半季衝上第3 賞雄鷹本季最長6連敗

中信兄弟今天在台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，勝騎士先發7局無失分帶頭，與吳俊偉、曾品洋聯手以7：0完封台鋼雄鷹，對戰雄鷹5連勝，且近9場拿7勝，下半季戰績衝上第3；雄鷹則是苦吞近兩年最長6連敗。

面對雄鷹洋投後勁，兄弟打線在5局下靠連續4支安打攻下2分，宋晟睿高飛犧牲打再添1分，王威晨的二壘打也送回分數，單局打下4分奠定勝基。

7局下兄弟繼續棒打雄鷹牛棚，王威晨敲出2分打點二壘打將比數拉開為6：0。第8局高宇杰從前隊友廖乙忠手中轟出左外野陽春全壘打（本季第2轟），個人連兩戰開轟，打下兄弟第7分。

兄弟打線全場合計敲出12支安打，高宇杰單場3安還開轟，王威晨則是雙安打下3分打點，張士綸也有2安貢獻，延續連15場安打、連20場上壘。

兄弟先發投手勝騎士此戰先發7局用100球，被敲出6支安打，送出5次三振，沒有失分，拿下本季第8勝，並獲選單場MVP。之後吳俊偉、曾品洋各投1局無失分，聯手封鎖雄鷹攻勢。

後勁連續兩場先發投不滿5局，前一場出賽僅投3.1失4分（3分自責分）吞敗；今天則是主投4.2局，被掃出8支安打，失4分，吞本季第9敗。