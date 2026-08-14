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中職／劉俊緯敲再見安笑認自帶英雄命 葉總讚：真的很不容易

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
劉俊緯賽後笑說：「我自己覺得我有一點，不管有沒有成功，至少先有站在上面的機會。」圖／味全龍提供
劉俊緯賽後笑說：「我自己覺得我有一點，不管有沒有成功，至少先有站在上面的機會。」圖／味全龍提供

味全龍隊本周連續3場賽事逆轉對手，今天在台北大巨蛋靠著劉俊緯在9局下敲出生涯首支再見安打，以2：1打下勝利，是否具備英雄命？劉俊緯賽後笑說：「我自己覺得我有一點，不管有沒有成功，至少先有站在上面的機會。」

劉俊緯今年已多次在比賽尾聲有關鍵貢獻，總教練葉君璋肯定地說：「不只今年，他一直以來都是啦，很多球員其實都有類似的特質，他就是很明顯的一個。」

葉總笑稱，這麼說不是給他壓力，而是自他加入球隊之後，都常能在關鍵時有好表現，「這一點很難得，尤其他還這麼年輕、進來沒幾年，有這樣一個成熟的心態，真的很不容易。」

9局下一、二壘有人的局面，對決猿隊終結者陳冠宇，劉俊緯說：「因為還有一個壘包的空間，他不會輕易地投很好打的球給我打，所以已經設定低角度的球。」而逮中自己設定好的變速球，儘管打得不扎實，但在右外野落地形成安打，二壘上的朱育賢奮力撲回本壘攻下再見分。

屢屢在關鍵時刻為球隊挺身而出，但今天僅是劉俊緯生涯第一支再見安打，他提到：「就算你在後面打得好，英雄也不一定是你啊，有時候可能是前面鋪陳的那個，或只是先上壘的人，今天剛好有機會，當英雄就是剛好要在那個時間點輪到你啦！」

被問及是否自帶英雄命？劉俊緯笑說：「我覺得我有一點，不管有沒有成功，至少你要有先站在上面的機會，比如像（郭）天信他也有那個機會，只要能站在打擊區的人都有機會，他就是有英雄命，不管他有沒有成功。」

靠劉俊緯致勝一棒，龍隊連續3場比賽都是逆轉贏球，下半季排名重回首位，葉君璋認為，球隊有種氛圍，「我覺得他們很像相信說，反正到最後我們就是可以把比賽拿下來，這一點滿重要的，就是往好的氛圍去走，這是我覺得目前最珍貴的地方。」

中職 葉君璋 味全龍

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