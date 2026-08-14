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中職／劉俊緯敲生涯首支再見安 龍隊再登下半季首位

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍劉俊緯敲出生涯首支再見安打。圖／味全龍提供
味全龍劉俊緯敲出生涯首支再見安打。圖／味全龍提供

下半季龍頭之爭，樂天桃猿隊今天作客台北大巨蛋對上味全龍隊，洋投艾菩樂先發7局飆9K封鎖龍隊打線，但牛棚沒能守住球隊的1分領先；龍隊在8局下先將戰局扳平，9局下靠劉俊緯敲出生涯首支再見安打，以2：1勝出，收下3連勝，下半季戰績超越猿隊登上第一。

猿隊打線今天面對龍隊先發投手魔神龍，開賽起連續9名打者出局、吞下7次三振，4局上雖由陳晨威敲出首安，但林政華趁傳上壘後盜壘失敗，該局形成變相3上3下，開賽起遭17上17下。

猿隊直到7局上成功突破雙方0：0平手的僵局，洋砲威克揮出二壘打，老將林泓育補上右外野線邊落地的二壘打，助球隊打下第1分。

猿隊洋投艾菩樂今天主投7局，被揮出5支安打，有2次保送，沒有失分，送出9次三振寫本季新高，近6場出賽有5場是優質先發，且近3場都能投滿7局，退場時猿隊還維持1：0領先。

但猿隊牛棚沒能守成，8局下蘇俊璋登板，先投出四壞球保送，再讓劉俊緯敲安打，留下一、三壘有人的局面退場，王志煊接替後讓張政禹敲高飛犧牲打，龍隊1：1扳平戰局。

9局下龍隊再燃起反攻氣焰，連敲2安後逼出猿隊終結者陳冠宇登板，劉俊緯在2出局一、二壘有人時，敲出右外野方向的再見安打，一棒終結比賽，拿下單場MVP。

龍隊魔神龍此戰先發7局用108球，被敲出4支安打，前3局就飆出7次三振，失1分，繳出優質先發表現，無關勝敗；林凱威後援1局拿下本季第7勝。

味全龍劉俊緯敲出生涯首支再見安打。圖／味全龍提供
味全龍劉俊緯敲出生涯首支再見安打。圖／味全龍提供

味全龍先發投手魔神龍主投7局失1分，無關勝敗。圖／味全龍提供
味全龍先發投手魔神龍主投7局失1分，無關勝敗。圖／味全龍提供

中職 牛棚 樂天桃猿

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