中職／艾菩樂7局無失分退場 桃猿雙洋砲首度同場亮相

樂天桃猿隊「雙洋砲」本季首次同場亮相，今天在台北大巨蛋對上味全龍隊之戰，洋砲威克擔任先發第3棒，而洋投艾璞樂投完7局收工後，第2名洋砲道威聖在8局上登場代打，擊出飛球出局，單場啟用3名洋將。

艾璞樂今天出戰味全龍隊，投完7局無失分，靠著威克及林泓育在7局上的兩支二壘打敲下1：0領先，取得勝投資格。而在8局上猿隊推出道威聖上場，代打捕手嚴宏鈞的棒次，單場第3名洋將登場。

依照中職的洋將登錄規則，每隊可註冊4人、一軍登錄3人、比賽中同時上場2人。而艾菩樂投完7局後猿隊還未換投，威克也還在打序中，8局上為了換上道威聖代打，總教練曾豪駒上場向主審表達換投、艾璞樂退場，現場計分板的名單同時更換成代打道威聖及投手蘇俊璋，符合同時上場2名洋將的規定。

道威聖該局上場代打，面對龍隊中繼投手林子昱擊出左外野飛球出局，僅獲得1打席的機會就退場，8局下由捕手宋嘉翔上場守備；威克則繼續留在打線中。