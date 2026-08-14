快訊

陳妍希泰國度假爆緋聞 秘戀年下富二代？經紀人回應了

蝦排驗出禁藥！麥當勞2款揚蝦堡全台停售 衛生局：未流向其他餐飲

日本男生夏天仍穿長褲？他曝不穿短褲背後原因 過來人點頭：會被白眼

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／賴威誠二軍好投球速飆破150 初登一軍盼「一直待到球季結束」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿新秀賴威誠初登一軍。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿新秀賴威誠初登一軍。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊本周牛棚多添生力軍，20歲新秀投手賴威誠今年在二軍繳好投，球速飆到生涯新高的151公里，上周獲註冊，並在12日等到生涯首度升一軍的機會，有望在台北大巨蛋迎接生涯初登板。

賴威誠從南英商工畢業後投入中職選秀，在2024年選秀第6輪被猿隊挑中，去年因養傷晚開季，也在球隊的保護下慢慢累積投球量，同時強化身體素質。去年季後參與亞洲職棒交流賽，以及今年季前赴石垣島參與亞洲門戶交流賽，都投出好表現。

賴威誠指出，今年自己從季初開始更強化重量訓練，「一開始沒有感覺到太多變化，但後面就越丟越好，身體感覺比較有張力，控制的感覺也比較好。」

除了強化身體的控制能力，賴威今年球速也有所突破，7月初在二軍登板，球速飆破150公里，最快球速還曾達151公里，他笑說：「沒特別做什麼，可能是晚上的比賽，加上低比分，上去投的時候腎上腺素比較高。」

賴威誠今年在二軍例行賽後援出賽28場，共投31局失16分（13分自責分），拿下2勝1敗4中繼，防禦率3.77，每局被上壘率1.42。

因為在二軍投出穩定表現，賴威誠對於登一軍也已做好準備，「被通知的當下滿開心的，因為這陣子丟得不錯，把自己準備好就有機會。」教練和學長們也告訴他：「初登板會緊張是一定的，要讓自己冷靜下來。」

賴威誠升一軍後就隨球隊赴台東出賽，但沒有登板機會，今起來到大巨蛋作客，將有望在大巨蛋完成生涯初登板。賴威誠透露，去年猿隊在這裡打總冠軍賽時，自己有來看一場，「那時候有想說，如果有辦法在這裡比賽，會想體驗看看⋯⋯。」

有望首次以球員身份在大巨蛋出賽，賴威誠認為，自己可能會有些興奮，然而一但遇上較高張力的局面，就不會顧及場邊發生的其他事，專注於對決打者。學長呂詠臻也告訴他，「上去投一定會緊張，他們說球速在這裡都會變快。」

賴威誠目標初登板能以3上3下完成一局的投球任務，並且希望上來一軍之後，就能在牛棚站穩腳步，「希望可以在這裡一直待到球季結束。」

中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿啟用「雙洋砲」下周排出4土投 曾總點名3人有機會先發

中職／瑪帝斯首局飆速153展球威 悍將教頭給好評「比想像中好」

日職／孫易磊後援1局挨2安無失分 飆158公里平生涯最速

中職／江少慶、林岱安互換結局均不如預期 悍將、獅隊雙輸？

相關新聞

中職／桃猿啟用「雙洋砲」下周排出4土投 曾總點名3人有機會先發

樂天桃猿隊昨天將洋砲道威聖拉上一軍，今天碰上味全龍隊，準備正式啟用「雙洋砲」陣形，如此一來，下周先發輪值也將再拉上一名本土投手，總教練曾豪駒點名莊孟源、邱駿威、邱緯綸3人都有機會上一軍先發。

日職／樂天金鷲戰績墊底 宋家豪睽暌違近2個月重返一軍

日職樂天金鷲隊目前戰績排名太平洋聯盟墊底，今天將33歲牛棚投手宋家豪重新登錄一軍，是他相隔近2個月後重新回到一軍賽場，也成為目前日職一軍除了火腿隊投手孫易磊外的第二位台將。

中職／賴威誠二軍好投球速飆破150 初登一軍盼「一直待到球季結束」

樂天桃猿隊本周牛棚多添生力軍，20歲新秀投手賴威誠今年在二軍繳好投，球速飆到生涯新高的151公里，上周獲註冊，並在12日等到生涯首度升一軍的機會，有望在台北大巨蛋迎接生涯初登板。

中職／梅賽鍶鼠蹊部不適降二軍 葉總：本土投手機會來了

味全龍隊今起迎接和樂天桃猿隊的下半季的龍頭之爭，卻出現突發狀況，洋投梅賽鍶因鼠蹊部不適，今天被降二軍休息，加上昨天才降二軍的蔣銲，接下來15天將少一名洋投可用，總教練葉君璋笑說：「本土投手機會來了。」

棒球／運動軟實力實踐總合外交 劉柏君：Taiwan can help交朋友

一顆棒球也能成為台灣交朋友的媒介。台灣國際棒球裁判劉柏君從2019年起協助馬來西亞推展棒球；她今天接受中央社專訪表示，台...

中職／悍將中學主題日9月4日邀言承旭開球 王識賢、游鴻明賽後演唱

富邦悍將隊連續第9年舉辦的「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」主題日，將在9月4、5、6日在台北大巨蛋登場，一年一度的校草、校花選拔再度登場，4日賽前將由「亞洲男神」言承旭進行開球，賽後則有「台語歌王」王識賢、「情歌天王」游鴻明進行演出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。