中職／賴威誠二軍好投球速飆破150 初登一軍盼「一直待到球季結束」

樂天桃猿隊本周牛棚多添生力軍，20歲新秀投手賴威誠今年在二軍繳好投，球速飆到生涯新高的151公里，上周獲註冊，並在12日等到生涯首度升一軍的機會，有望在台北大巨蛋迎接生涯初登板。

賴威誠從南英商工畢業後投入中職選秀，在2024年選秀第6輪被猿隊挑中，去年因養傷晚開季，也在球隊的保護下慢慢累積投球量，同時強化身體素質。去年季後參與亞洲職棒交流賽，以及今年季前赴石垣島參與亞洲門戶交流賽，都投出好表現。

賴威誠指出，今年自己從季初開始更強化重量訓練，「一開始沒有感覺到太多變化，但後面就越丟越好，身體感覺比較有張力，控制的感覺也比較好。」

除了強化身體的控制能力，賴威今年球速也有所突破，7月初在二軍登板，球速飆破150公里，最快球速還曾達151公里，他笑說：「沒特別做什麼，可能是晚上的比賽，加上低比分，上去投的時候腎上腺素比較高。」

賴威誠今年在二軍例行賽後援出賽28場，共投31局失16分（13分自責分），拿下2勝1敗4中繼，防禦率3.77，每局被上壘率1.42。

因為在二軍投出穩定表現，賴威誠對於登一軍也已做好準備，「被通知的當下滿開心的，因為這陣子丟得不錯，把自己準備好就有機會。」教練和學長們也告訴他：「初登板會緊張是一定的，要讓自己冷靜下來。」

賴威誠升一軍後就隨球隊赴台東出賽，但沒有登板機會，今起來到大巨蛋作客，將有望在大巨蛋完成生涯初登板。賴威誠透露，去年猿隊在這裡打總冠軍賽時，自己有來看一場，「那時候有想說，如果有辦法在這裡比賽，會想體驗看看⋯⋯。」

有望首次以球員身份在大巨蛋出賽，賴威誠認為，自己可能會有些興奮，然而一但遇上較高張力的局面，就不會顧及場邊發生的其他事，專注於對決打者。學長呂詠臻也告訴他，「上去投一定會緊張，他們說球速在這裡都會變快。」

賴威誠目標初登板能以3上3下完成一局的投球任務，並且希望上來一軍之後，就能在牛棚站穩腳步，「希望可以在這裡一直待到球季結束。」