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中職／梅賽鍶鼠蹊部不適降二軍 葉總：本土投手機會來了

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊今起迎接和樂天桃猿隊的下半季的龍頭之爭，卻出現突發狀況，洋投梅賽鍶因鼠蹊部不適，今天被降二軍休息。記者葉信菉／攝影
味全龍隊今起迎接和樂天桃猿隊的下半季的龍頭之爭，卻出現突發狀況，洋投梅賽鍶因鼠蹊部不適，今天被降二軍休息。記者葉信菉／攝影

味全龍隊今起迎接和樂天桃猿隊的下半季的龍頭之爭，卻出現突發狀況，洋投梅賽鍶因鼠蹊部不適，今天被降二軍休息，加上昨天才降二軍的蔣銲，接下來15天將少一名洋投可用，總教練葉君璋笑說：「本土投手機會來了。」

龍隊昨天將洋投蔣銲降二軍，不料做出異動後，梅賽鍶出現鼠蹊部不適的狀況，今天也被降二軍，預計休兩周後就能歸隊。

如此一來，龍隊一軍剩下2名洋投鋼龍、魔神龍，以及不佔洋將缺的伍鐸，面對接下來兩周的賽事，也需要本土投手來負擔輪值空缺。

葉君璋指出，下周預計會需要啟用兩名本土投手，再下一周還要由本土投手負擔一場先發，而目前有機會先發的人選，葉君璋說：「土虱（曾仁和）不用講，黃暐傑、楊鈺翔也有可能，郭郁政也有機會。」

龍隊今年倚賴洋投打天下，至今打了84場比賽，只用過2名本土先發、合計投11場，曾仁和先發6場拿3勝，郭郁政則是先發5場收2勝。

梅賽鍶 中職 味全龍

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