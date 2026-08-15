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棒球／奧運資格賽在台舉辦 葉君璋：爭取門票是利多

中央社／ 台北14日電
葉君璋認為，2027年12強賽與2028年奧運最終資格賽在台灣舉行，能讓台灣隊在熟悉環境中爭取洛杉磯奧運門票，形成明顯利多。聯合報系資料照
葉君璋認為，2027年12強賽與2028年奧運最終資格賽在台灣舉行，能讓台灣隊在熟悉環境中爭取洛杉磯奧運門票，形成明顯利多。聯合報系資料照

中華隊上一次參加奧運棒球項目是2008年，曾參賽的味全龍隊總教練葉君璋認為，比賽中感受到的民族對抗性很強，爭取奧運的資格賽若能在熟悉環境比賽會是利多。

2027年世界12強棒球賽預賽與複賽及2028年奧運最終資格賽都將在台灣舉辦，2項賽事都攸關2028年洛杉磯奧運參賽門票，中華隊隊上一次打進奧運是2008年的北京奧運，葉君璋當時就在陣中。

葉君璋接受媒體聯訪時表示，當時奧運是棒球選手最大的國際賽，但現在世界棒球經典賽對選手來說也是期待的舞台，奧運最大差別是球員間的競爭不僅是競技，「態度不太一樣，那種民族性對抗，會拚得你死我活。」

這次關係奧運名額的2項重要大賽都在台灣舉行，葉君璋認為是一大利多，「對我們來講是熟悉的。但對別人是不熟悉的，還要搭飛機過來，發揮水準會有差，尤其是陌生感，所以是有利的。」

奧運 葉君璋 棒球 籃球

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