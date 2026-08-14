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中職／桃猿啟用「雙洋砲」下周排出4土投 曾總點名3人有機會先發

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿隊昨天將洋砲道威聖拉上一軍，今天碰上味全龍隊，準備正式啟用「雙洋砲」陣形。 圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊昨天將洋砲道威聖拉上一軍，今天碰上味全龍隊，準備正式啟用「雙洋砲」陣形。 圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊昨天將洋砲道威聖拉上一軍，今天碰上味全龍隊，準備正式啟用「雙洋砲」陣形，如此一來，下周先發輪值也將再拉上一名本土投手，總教練曾豪駒點名莊孟源、邱駿威、邱緯綸3人都是考慮的人選。

猿隊王牌洋投威能帝在本周二先發後被降二軍，讓洋砲道威聖升一軍，猿隊「雙洋砲」準備亮相。而今天對上味全龍之戰，洋投艾菩樂先發、洋砲威克擔任先發第3棒，道威聖有望在比賽後段、艾菩樂退場後替補上場，與威克共同發揮火力。

目前猿隊一軍洋將配置為1投2野，總教練曾豪駒指出，讓威能帝下二軍、換上道威聖，是教練團內部溝通後得出的共識，「威能帝下去後，球隊（先發輪值）會比較吃緊是5連戰的時候，剛好這期間，賽程中間都會有一天的輪空，投手安排可能壓力沒那麼大。」

然而面臨下周的5場賽事，除了洋投艾菩樂及已在輪值內的本土先發曾家輝、陳克羿、林子崴，預計還要再拉一名本土先發做準備，曾豪駒點名的人選，包括在二軍固定先發的21歲新秀莊孟源、轉以長局數調整的邱駿威，以及日前在一軍初登板的中繼投手邱緯綸。

曾豪駒表示：「這些投手在二軍都有長局數出賽，會去看他們身體狀況和投球品質，看誰比較符合球隊現在的戰力。」

其中邱緯綸今年5月回鍋猿隊，今年7月29日在一軍完成初登板，中繼1局無失分，僅投1場、4天後就被降二軍，曾豪駒指出，這個安排就是為了讓他調整為長局數出賽，到二軍做準備。

桃猿 中職 味全龍

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