快訊

影／印尼規模7.7強震！候船室倒塌畫面曝光 數百旅客驚逃

美國密西根爆連環槍擊「5死1命危」！39歲嫌犯也死亡

陳幸妤留言也沒了…趙建銘診所Google負評遭刪光 評價回到4.6顆星

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲少棒／彭宇睿完投賞中國10K 中華隊晉冠軍戰

中央社／ 台北14日電
2026亞洲少棒錦標賽超級循環賽台灣14日與中國交手，終場以7比1搶勝、晉級冠軍戰。15日將與日本爭冠，挑戰3連霸、隊史第9冠。 中央社
2026亞洲少棒錦標賽超級循環賽台灣14日與中國交手，終場以7比1搶勝、晉級冠軍戰。15日將與日本爭冠，挑戰3連霸、隊史第9冠。 中央社

亞洲少棒錦標賽超級循環賽中華隊昨天（14日）與中國交手，先發投手彭宇睿展現三振能力，完投6局飆出10次三振、僅失1分，蕭柏恩開轟，中華隊終場以7比1搶勝、晉級冠軍戰，3連霸只剩一步。

亞洲少棒錦標賽在中國杭州舉行，中華隊預賽3戰全勝，帶著對韓國的1勝晉級超級循環賽（SuperRound），昨天不敵日本。中國隊則帶著預賽對日本的1敗晉級，昨天首戰擊敗韓國。中華隊、中國賽前戰績同為1勝1敗，今天交手攸關冠軍戰門票。

中華隊1局下就有攻勢，林恩選到四壞保送，靠著犧牲觸擊上到二壘，林劭敲出三壘方向滾地球造成中國隊守備失誤、中華隊跑回第1分，再靠著保送、林宬樺安打添分，靠著失誤多搶壘包，再靠著保送、劉宇威適時安打，送回第3分。

中華隊3局下攻勢從潘磊的二壘打開始，田于翔短打點成內野安打，靠著盜壘跑回第4分，蕭柏恩安打推進，再靠著林恩犧牲觸擊送回第5分；台灣隊5局下2人出局後田于翔再跑出內野安打，蕭柏恩一棒開轟、2分砲替球隊再添保險分。

中華隊今天由彭宇睿擔任先發投手，開賽連抓10個出局數，直到4局上1人出局後，投出保送才讓中國隊球員站上壘包。彭宇睿5局續投，被首名打者敲出安打，因傳球失誤讓跑者上到二壘、再被盜上三壘，中國隊靠強迫取分戰術攻下1分，彭宇睿及時回穩、沒再多掉分數。

彭宇睿今天除了第5局外、局局都投出三振，完投6局僅被敲出1支安打，飆出10次三振、僅失掉1分責失分，拿下勝投。

中華隊拿下關鍵勝利、連3屆闖進冠軍戰，中華隊前兩屆冠軍戰對手都是韓國、也順利完成連霸，這是繼2014年後，再度於亞洲少棒錦標賽冠軍戰與日本交手，冠軍戰時間為明晚6時30分，中華隊將力拚3連霸、隊史第9冠。

中華隊

延伸閱讀

亞洲少棒／好棒！中華隊3:1力克南韓隊 分組第一到手帶1勝晉複賽

亞洲少棒／中華隊複賽首戰不敵日本 「再見失誤」5：6遭逆轉

亞洲少棒賽／中華隊中心打線爆發 3連勝晉複賽

亞運棒球／中華培訓交流碰日本隊國手 王宇傑後援好表現

相關新聞

中職／賴威誠二軍好投球速飆破150 初登一軍盼「一直待到球季結束」

樂天桃猿隊本周牛棚多添生力軍，20歲新秀投手賴威誠今年在二軍繳好投，球速飆到生涯新高的151公里，上周獲註冊，並在12日等到生涯首度升一軍的機會，有望在台北大巨蛋迎接生涯初登板。

中職／劉俊緯敲再見安笑認自帶英雄命 葉總讚：真的很不容易

味全龍隊本周連續3場賽事逆轉對手，今天在台北大巨蛋靠著劉俊緯在9局下敲出生涯首支再見安打，以2：1打下勝利，是否具備英雄命？劉俊緯賽後笑說：「我自己覺得我有一點，不管有沒有成功，至少先有站在上面的機會。」

中職／兄弟7：0大勝下半季衝上第3 賞雄鷹本季最長6連敗

中信兄弟今天在台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，勝騎士先發7局無失分帶頭，與吳俊偉、曾品洋聯手以7：0完封台鋼雄鷹，對戰雄鷹5連勝，且近9場拿7勝，下半季戰績衝上第3；雄鷹則是苦吞近兩年最長6連敗。

中職／劉俊緯敲生涯首支再見安 龍隊再登下半季首位

下半季龍頭之爭，樂天桃猿隊今天作客台北大巨蛋對上味全龍隊，洋投艾菩樂先發7局飆9K封鎖龍隊打線，但牛棚沒能守住球隊的1分領先；龍隊在8局下先將戰局扳平，9局下靠劉俊緯敲出生涯首支再見安打，以2：1勝出，收下3連勝，下半季戰績超越猿隊登上第一。

中職／艾菩樂7局無失分退場 桃猿雙洋砲首度同場亮相

樂天桃猿隊「雙洋砲」本季首次同場亮相，今天在台北大巨蛋對上味全龍隊之戰，洋砲威克擔任先發第3棒，而洋投艾璞樂投完7局收工後，第2名洋砲道威聖在8局上登場代打，擊出飛球出局，單場啟用3名洋將。

中職／梅賽鍶鼠蹊部不適降二軍 葉總：本土投手機會來了

味全龍隊今起迎接和樂天桃猿隊的下半季的龍頭之爭，卻出現突發狀況，洋投梅賽鍶因鼠蹊部不適，今天被降二軍休息，加上昨天才降二軍的蔣銲，接下來15天將少一名洋投可用，總教練葉君璋笑說：「本土投手機會來了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。