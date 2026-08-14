亞洲少棒／彭宇睿完投賞中國10K 中華隊晉冠軍戰

亞洲少棒錦標賽超級循環賽中華隊昨天（14日）與中國交手，先發投手彭宇睿展現三振能力，完投6局飆出10次三振、僅失1分，蕭柏恩開轟，中華隊終場以7比1搶勝、晉級冠軍戰，3連霸只剩一步。

亞洲少棒錦標賽在中國杭州舉行，中華隊預賽3戰全勝，帶著對韓國的1勝晉級超級循環賽（SuperRound），昨天不敵日本。中國隊則帶著預賽對日本的1敗晉級，昨天首戰擊敗韓國。中華隊、中國賽前戰績同為1勝1敗，今天交手攸關冠軍戰門票。

中華隊1局下就有攻勢，林恩選到四壞保送，靠著犧牲觸擊上到二壘，林劭敲出三壘方向滾地球造成中國隊守備失誤、中華隊跑回第1分，再靠著保送、林宬樺安打添分，靠著失誤多搶壘包，再靠著保送、劉宇威適時安打，送回第3分。

中華隊3局下攻勢從潘磊的二壘打開始，田于翔短打點成內野安打，靠著盜壘跑回第4分，蕭柏恩安打推進，再靠著林恩犧牲觸擊送回第5分；台灣隊5局下2人出局後田于翔再跑出內野安打，蕭柏恩一棒開轟、2分砲替球隊再添保險分。

中華隊今天由彭宇睿擔任先發投手，開賽連抓10個出局數，直到4局上1人出局後，投出保送才讓中國隊球員站上壘包。彭宇睿5局續投，被首名打者敲出安打，因傳球失誤讓跑者上到二壘、再被盜上三壘，中國隊靠強迫取分戰術攻下1分，彭宇睿及時回穩、沒再多掉分數。

彭宇睿今天除了第5局外、局局都投出三振，完投6局僅被敲出1支安打，飆出10次三振、僅失掉1分責失分，拿下勝投。

中華隊拿下關鍵勝利、連3屆闖進冠軍戰，中華隊前兩屆冠軍戰對手都是韓國、也順利完成連霸，這是繼2014年後，再度於亞洲少棒錦標賽冠軍戰與日本交手，冠軍戰時間為明晚6時30分，中華隊將力拚3連霸、隊史第9冠。