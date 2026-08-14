日職／樂天金鷲戰績墊底 宋家豪睽暌違近2個月重返一軍

日職樂天金鷲隊目前戰績排名太平洋聯盟墊底，今天將33歲牛棚投手宋家豪重新登錄一軍，是他相隔近2個月後重新回到一軍賽場，也成為目前日職一軍除了火腿隊投手孫易磊外的第二位台將。

宋家豪本季已兩度升降一軍，合計在一軍出賽17場，共投14局，拿下2勝2中繼，防禦率3.21。而他在6月22日第二度被降二軍後，相隔近2個月才重新回到一軍。樂天金鷲目前則是戰績39勝62敗1和、勝率不到4成，排名太平洋聯盟墊底。

今年是宋家豪第11個日職球季，一軍生涯累積出賽365場，拿下22勝15敗124中繼8救援，防禦率3.01。

在今年球季開打前，宋家豪一軍年資已累積7年又7天，只差138天登錄滿8年，就能取得自由球員（FA）資格，並在隔年起不受洋將名額限制。然而今年宋家豪雖開季一軍出發，但兩度被降二軍，如今距離球季結束不到兩個月，要在今年季後取得FA資格恐怕無望。