棒球／運動軟實力實踐總合外交 劉柏君：Taiwan can help交朋友

一顆棒球也能成為台灣交朋友的媒介。台灣國際棒球裁判劉柏君從2019年起協助馬來西亞推展棒球；她今天接受中央社專訪表示，台灣可以秉持Taiwan can help精神，以運動軟實力實踐總合外交，透過長期交流累積情感，這是傳統官方外交較難達到的效果。

馬來西亞棒球總會（BFM）從12日起在博特拉大學（UPM）沙登校區舉辦為期5天的「2026年馬來西亞女子棒球錦標賽」，包括馬來西亞、印尼Orca隊與孟加拉Ansar and VDP隊參賽，劉柏君受邀擔任開幕賽主審。

劉柏君表示，昔日因參與國際棒球賽事執法而與馬來西亞棒球總會結緣，對方後來尋求台灣協助，她從2019年起投入當地棒球發展。

她指出，這與台灣推動總合外交的理念相呼應，只要有Taiwan can help的地方，就可以透過運動外交等軟性方式與其他國家建立連結，「這種是情感交流，也是傳統的官方外交比較難達到的」。

劉柏君認為，棒球是台灣的國球，分享經驗與實際協助更能打動人心，「台灣的棒球除了爭取獎牌之外，還可以做更多事情」。

她指出，從棒球技術、社區發展、全民運動到安全運動，台灣都能依不同國家的實際需求，提供近似「客製化」的協助。

曾榮獲國際奧會女性與體育世界獎，目前也是台灣無任所大使的劉柏君說，安全運動也是國際奧林匹克委員會推動的重要政策，台灣可以協助馬來西亞與相關國際體育組織接軌及推動政策，讓合作從球場技術延伸至制度層面。

這次參賽的孟加拉隊也對台灣推動安全運動的方式與內容表達高度興趣，劉柏君表示，安全運動符合國際體育發展趨勢，也與全民及女性運動推廣密切相關，正是台灣可以分享經驗的領域。

談到與東南亞女子棒球結緣，劉柏君說，早年曾因世界棒壘球總會工作前往印尼，當時以「If she can seeit, she can be it」鼓勵當地女孩，意指「如果她能看見，她就能成為那樣的人」。如今馬來西亞與印尼陸續參與亞洲層級賽事，多年交流也逐漸開花結果。

她說，自己也是穆斯林，希望透過自身經驗讓當地女孩看見，女性也能透過棒球拓展人生、看見世界。

她表示，這次馬來西亞女子棒球賽，除了馬來西亞與印尼之外，也有孟加拉參與，顯示多年來透過棒球建立的交流網絡逐漸擴大，這些合作並非一次性活動，而是長期往來的累積。

劉柏君強調，馬來西亞這次舉辦女子棒球賽，主動借重台灣經驗、邀請台灣協助，也反映雙方多年合作的成果。未來類似模式不只運用在棒球，台灣還有許多具有國際競爭力的運動項目，可以透過運動軟實力與服務精神，在亞太地區結交更多朋友。