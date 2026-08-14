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中職／悍將中學主題日9月4日邀言承旭開球 王識賢、游鴻明賽後演唱

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將「悍將中學」主題日擴大舉辦。圖／富邦悍將提供
富邦悍將「悍將中學」主題日擴大舉辦。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊連續第9年舉辦的「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」主題日，將在9月4、5、6日在台北大巨蛋登場，一年一度的校草、校花選拔再度登場，4日賽前將由「亞洲男神」言承旭進行開球，賽後則有「台語歌王」王識賢、「情歌天王」游鴻明進行演出。

「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」迎接歷年最盛大規模，增加周五場次，成為3天規模的年度主題日，4日邀請陪伴無數人青春歲月的「亞洲男神」言承旭再度到場開球，5日賽前由SUPER JUNIOR-L.S.S.擔任開球嘉賓，6日則交給「豆腐隊長」SHINee 溫流站上投手丘。

除了日前已公布的 5、6 日賽後演出嘉賓之外，4日賽後也有安排校園演唱會，由「台語歌 王」王識賢、「情歌天王」游鴻明帶來精彩演出。

一年一度的悍將中學重頭戲校草、校花票選，今年透過悍將APP進行線上票選，校草競爭更火熱，分別為「大哥學長代表」廖任磊、「魅力男神代表」魔力藍、「酷帥霸氣代表」戴培峰、「陽光學弟代表」王念好、「潮流歐爸代表」 李東洺。是戴培峰可以連霸校草?又或者是新面孔殺出重圍拿下校草寶座？就等球迷投下關鍵的一票。

「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」三天也有好禮，4日贈送「悍將中學校徽」徽章，5日 「悍將中學小背包吊飾」青春藍款、6 日「悍將中學小背包吊飾」成熟藍款，另外還有台灣大哥大 MyMoji 提供的「AI 數位分身貼圖組」，各項贈品每日數量有限，送完為止。

另外悍將9月1日、2日兩天平日主場賽事，賽後也有安排精彩演出，1日賽後由開季時廣受好評的富邦悍將應援團和 Fubon Angels登場帶來動感應援曲串燒演出，2日賽後則將由「人氣創作樂團」理想混蛋登場，以台灣癌症基金會「銀髮偏鄉就醫無礙」守護大使的身分帶來賽後演出。

言承旭 游鴻明 王識賢

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