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亞洲少棒／中國爆冷擊敗南韓 成中華隊今天15：30生死戰對手

聯合新聞網／ 綜合報導
U12亞洲少棒錦標賽。圖／中國棒球協會提供
U12亞洲少棒錦標賽。圖／中國棒球協會提供

2026年U12亞洲少棒錦標賽昨天爆冷門，地主中國大陸以5：2擊敗南韓，複賽戰績1勝1敗，今天下午3點30分的中台大戰，將成為冠軍戰門票爭奪戰。

中華隊以5：6不敵日本後，戰績也是1勝1敗，今天下午3點30分與中國交手，勝隊將和日本爭奪冠軍，敗隊則是去打季軍戰。

中國隊本屆打出競爭力，預賽以16：1大勝巴基斯坦、16：2痛宰菲律賓，3：7輸給日本，以A組第2名晉級複賽。預賽對日本的敗場會帶入複賽，因此昨天擊敗南韓後，戰績1勝1敗。

中華隊則在B組預賽先以23：1輕取香港，再以3：1擊退南韓，再以22：0痛宰泰國，以B組分組第1之姿挺進複賽，對南韓的勝場帶進複賽，因此輸給日本後，也是1勝1敗。

目前日本2勝0敗率先晉級冠軍戰、南韓0勝2敗落入季軍戰，中華隊與中國同為1勝1敗，將爭取冠軍戰門票。

中華隊 中國 南韓 日本 棒球

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