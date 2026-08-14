棒球／爭取2大國際賽在台舉辦 辜仲諒完成棒協理事長任期最後任務

中華民國棒球協會宣布取得2027年第4屆世界12強棒球錦標賽台灣區預、複賽，及2028年奧運最終資格賽兩大賽事的舉辦權，理事長辜仲諒表示，希望藉由爭取到兩項頂級賽事在台灣舉辦，能凝聚全國人的向心力，讓台灣棒球繼續在國際舞台上發光。

辜仲諒於11日啟程飛往上海，並於13日日下午與世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利（Riccardo Fraccari）、執行長舒密特（Michael Schmidt）進行會議，當面爭取兩項大賽在台灣進行，獲得法卡利同意。

辜仲諒擔任中華棒協理事長任期的最後任務完成，替台灣取得這兩項賽事舉辦權，他說：「很高興圓滿達成任務，期待2028年洛杉磯奧運棒球場上，能再次看到中華隊精彩表現、揚威世界！」

自2015年首屆世界12強棒錦標賽舉辦以來，台灣每屆都爭取到預賽舉辦權，前年中華隊一舉奪得世界冠軍，讓所有人都與有榮焉。明年第4屆賽事則攸關2028年洛杉磯奧運的參賽資格，只要中華隊拿下亞洲區戰績最佳，就可順利取得奧運參賽資格，中華隊更要全力爭取衛冕。

此外，辜仲諒也爭取到2028年奧運最終資格賽在台灣舉辦，將有6支球隊爭奪最後一席的奧運資格，我國曾在2008年舉辦過奧運最終資格賽，也是俗稱的「8搶3資格賽」，原本2020年東京奧運最終資格賽也要在我國舉行，後因疫情取消，這次能再度爭取到最終資格賽在台灣舉辦，勢必能再掀起我國棒球熱潮。