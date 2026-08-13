中職／張士綸自己「吹」出第2轟 兄弟教頭讚：好表現超出預期

中信兄弟21歲菜鳥張士綸近期手感延燒，今天從富邦悍將本土王牌李東洺手中敲出本季（生涯）第2轟，延續連14場安打、連19場上壘，總教練平野惠一也給予高度肯定，「有超出預期以上的好表現。」

兄弟今天以8：6擊敗悍將，張士綸單場5支1，在3局上面對聯盟勝投王李東洺，把球打向左外野，自己「吹」成一支2分全壘打，打下勝利打點，拿下單場MVP。

抓李東洺投出的第一球開轟，張士綸賽後表示：「那時候其實沒特別多想什麼，就是想把球打強勁，剛好東洺學長失投，自己有掌握到。」他坦言，打到球的當下其實也不確定是不是會飛出牆，「感覺好像有機會，我就用嘴巴一直幫忙吹，剛好就飛出去，很開心可以為球隊建功。」

張士綸今年升上一軍後打出好表現，平野惠一都直言「超乎預期」，但同時也提到，在大家沒看出來的地方，他其實還有很多課題，「全壘打以外的打席，也要好好去做反省，希望他明天也能展現出好的表現。」

張士綸打出如今的表現，他自己也形容是「超乎想像」，「沒有想過自己會在上面待那麼久，然後也可以表現出不錯的成績，自己等這個機會其實等滿久的，也很高興自己可以把握住這次機會，然後一路打到現在。」

能維持不錯的手感，他則歸功於學長們的協助，「在我狀況不好的時候，學長們都會給一些意見，然後會在這些意見裡面找到屬於我自己的方式，才可以造就目前的成績，但往後還有很多事情在等著去挑戰。」

中信兄弟隊張士綸擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影