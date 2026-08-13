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圖輯／中職 中信兄弟8：6擊敗富邦悍將 張士綸獲單場MVP

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
中信兄弟張士綸獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
中信兄弟張士綸獲選單場MVP。記者季相儒／攝影

中信兄弟今天作客新莊球場出戰富邦悍將，靠著打線多點開花攻下8分，終場以8：6擊敗悍將。兄弟張士綸此役3局上轟出2分打點全壘打，成為球隊取勝功臣，賽後獲選單場MVP。

兄弟3局上展開攻勢，張士綸一棒轟出2分打點全壘打，王威晨隨後擊出1分打點二壘安打，單局攻下3分。4局上兄弟再靠王威晨2分打點二壘安打擴大領先。

富邦4局下由范國宸擊出2分打點二壘安打追回分數，5局上高宇杰再轟2分打點全壘打，悍將5局下則由張育成擊出陽春全壘打還以顏色。

7局下富邦靠池恩齊在三壘時趁投手暴投跑回本壘得分，9局上兄弟張仁瑋再補上1分打點安打。9局下悍將最後反攻，林澤彬擊出1分打點二壘安打，范國宸再以外野高飛犧牲打送回三壘跑者，最終仍無力扭轉戰局。

投手方面，中信兄弟先發伍立辰主投5局失3分，拿下勝投；富邦悍將先發李東洺主投3.2局失5分，其中4分為責失，吞下敗投。終場兄弟以8：6擊敗悍將，張士綸獲選單場MVP。

中信兄弟先發伍立辰主投5局失3分，拿下勝投。記者季相儒／攝影
中信兄弟先發伍立辰主投5局失3分，拿下勝投。記者季相儒／攝影

富邦悍將先發李東洺主投3.2局失5分，其中4分為責失，吞下敗投。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發李東洺主投3.2局失5分，其中4分為責失，吞下敗投。記者季相儒／攝影

終場兄弟以8：6擊敗悍將。記者季相儒／攝影
終場兄弟以8：6擊敗悍將。記者季相儒／攝影

富邦悍將 富邦 中信兄弟

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