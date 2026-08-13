中職／兄弟打線狙擊李東洺 張士綸、高宇杰開轟近8戰拿6勝

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟，聯盟勝投王李東洺先發遭狙擊，僅投3.2局失5分（4分自責分）；兄弟伍立辰則是先發5局失3分，加上打線全場敲12支安打，包括張士綸、高宇杰的2發全壘打，終場以8：6擊敗悍將，近8戰拿6勝。

李東洺上半季寫下10連勝隊史本土投手紀錄，但進入下半季，連4場登板勝場遲未開張，且都未能投滿6局。此戰主投3.2局用79球，被敲5支安打包括1轟，有3次四壞球保送和1次觸身球，失5分（4分自責分），吞本季第3敗。

李東洺今天前2局沒有失分，3局上先挨張士綸一發2分全壘打（本季第2轟），投出保送後又被王威晨敲二壘打失1分。

4局上李東洺對宋晟睿投出觸身球後，讓張仁瑋擊出左外野飛球，外野手王苡丞沒能掌握落點讓球落地形成二壘打，2出局後又投出保送，留下滿壘局面退場。接替的王偉軒又被王威晨敲出安打，兄弟再添2分拉開差距，取得5：0領先。

面對中信兄弟本土先發伍立辰，悍將直到4局下才成功突破，董子恩、林澤彬連續安打後，范國宸揮出二壘打追回2分。

兄弟打線則在5局上持續追加分數，高宇杰從王偉軒手中轟出2分打點全壘打（本季首轟），將比數拉開為7：2。悍將則在5局下由張育成敲出陽春彈（本季第13轟）再追1分，讓比數形成3：7。

伍立辰今天先發5局，被敲出6支安打（1轟），有2次保送，送出5次三振，失3分，有效壓制悍將打線。

兩隊在比賽後段還持續有分數進帳。9局下悍將從4分的落後中展開反撲，先靠靠林澤彬的二壘打敲回1分，范國宸高飛犧牲打再送回1分，讓比數形成2分差，但兄弟終結者李振昌成功守成，沒有戰局生變。伍立辰拿下本季第3勝，張士綸敲致勝轟拿下單場MVP。

富邦悍將張育成敲出本季第13轟。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊本土王牌李東洺僅投3.2局失5分（4分自責分）。記者季相儒／攝影

中信兄弟先發投手伍立辰，主投5局失3分奪勝投。記者季相儒／攝影

中信兄弟捕手高宇杰敲出本季首轟。記者季相儒／攝影

中信兄弟張士綸敲出2分砲。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊本土王牌李東洺僅投3.2局失5分（4分自責分）。記者季相儒／攝影