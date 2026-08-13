亞洲少棒／中華隊複賽首戰不敵日本 「再見失誤」5：6遭逆轉

U12亞洲少棒錦標賽今天複賽首戰上演「台日大戰」，中華隊儘管一度打下5：1領先，最終卻沒能守成，6局下讓日本隊展開反撲，最終發生「再見失誤」以5：6遭逆轉錯失勝利，複賽戰績1勝1敗，然而明天只要擊敗中國隊，仍能挺進冠軍戰，再次與日本隊爭冠。

中華隊在預賽打下3連勝，以B組第一之姿晉級複賽，並且帶上1勝。今天複賽首戰面對日本隊，排出林劭先發，儘管首局被敲2安加上守備失誤先失1分，但2局上捕手林宬樺轟出左外野陽春砲將比數扳平，雙方1：1平手再戰。

4局上中華隊攻勢再起，林劭率先上場敲出二壘打，張雨齊選到四壞球保送上壘，林宬樺接著再敲安打建功，幫球隊打下超前分。

中華隊在5局上火力再加溫，靠保送和內野安打展開攻勢，二、三壘有人時，林劭敲出2分打點二壘打，張雨齊再補上長打多添1分，中華隊單局3分，取得5：1領先。

但中華隊在5局下遇上亂流，接連出現觸身球、暴投，再被敲內野安打，之後讓日本隊敲出2支安打追回2分，之後中華隊還發生守備失誤，好在成功踩住煞車，守住2分的領先優勢。

中華隊先發投手林劭主投2.1局僅被敲2支安打，送出3次三振，失1分非自責分；江允浩中繼2.2局被揮出4支安打，也送出4次三振，失2分。

6局下中華隊推出劉宇威登板關門，用2次三振取得2出局後，一壘跑者發動盜壘還造成傳球失誤，日本隊攻上三壘，劉宇威接著投出四壞球保送，日本隊再靠著2支連續安打將比數扳平，接著高橋琥尚擊出投手前滾地球，靠「再見失誤」逆轉贏球。