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圖輯／中職 張士綸、高宇杰開轟　中信兄弟5局7：3領先富邦悍將

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
4局上中信兄弟隊王威晨擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
4局上中信兄弟隊王威晨擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影

富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的中信兄弟，作客的中信兄弟隊由伍立辰先發，主場的富邦悍將推出聯盟勝投王李東洺。

3局上中信兄弟隊張士綸擊出2分打點全壘打，王威晨擊出1分打點二壘安打；4局上中信兄弟隊王威晨擊出2分打點二壘安打；4局下富邦悍將隊范國宸擊出2分打點二壘安打；5局上中信兄弟隊高宇杰擊出2分打點全壘打；5局下富邦悍將隊張育成擊出陽春全壘打。

富邦悍將先發投手李東洺主投3.2局失5分（4分責失）退場，中信兄弟先發投手伍立辰目前投完5局失3分，5局結束中信兄弟隊暫時以7：3領先富邦悍將隊。

5局下富邦悍將隊張育成擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
5局下富邦悍將隊張育成擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影

3局上中信兄弟隊張士綸擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影
3局上中信兄弟隊張士綸擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影

5局上中信兄弟隊高宇杰擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影
5局上中信兄弟隊高宇杰擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影

富邦悍將先發投手李東洺主投3.2局失5分（4分責失）退場。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發投手李東洺主投3.2局失5分（4分責失）退場。記者季相儒／攝影

5局上中信兄弟隊高宇杰擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影
5局上中信兄弟隊高宇杰擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影

中信兄弟先發投手伍立辰目前投完5局失3分。記者季相儒／攝影
中信兄弟先發投手伍立辰目前投完5局失3分。記者季相儒／攝影

4局下富邦悍將隊范國宸擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
4局下富邦悍將隊范國宸擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影

5局上中信兄弟隊高宇杰擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影
5局上中信兄弟隊高宇杰擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影

高宇杰 中信兄弟 富邦悍將

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