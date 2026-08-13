圖輯／中職 張士綸、高宇杰開轟　中信兄弟5局7：3領先富邦悍將

富邦悍將王苡丞昨天在外野秀美技，面對中信兄弟之戰，在4局上接殺江坤宇擊出的右外野飛球，精彩的表現也列入他生涯的守備Highlight中，守外野的信心值再提升了一些，但總教練後藤光尊卻笑稱，「是教練被他救了。」

2026-08-13 19:05