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中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

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中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
高國輝氣憤衝上場欲和主審理論，被球員和教練合力攔住。記者季相儒／攝影
高國輝氣憤衝上場欲和主審理論，被球員和教練合力攔住。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天在主場對上中信兄弟，前5局就挨2轟，以3：7落後中信兄弟，5局下董子恩遭到三振出局後還出現插曲，打擊教練高國輝疑似因不滿好球帶，氣憤衝上場欲找主審理論，但被球員及教練奮力攔住。

悍將在5局下靠著張育成的全壘打追回1分，比數形成4分落後，2出局後董子恩上場打擊，但一顆偏低的球被主審木內九二生判好球，疑似因此點燃高國輝的怒火，最終董子恩揮棒落空遭到三振，形成該局第3個出局數。

兩隊球員準備回休息室迎接中場場地整理時，一壘側悍將打擊教練高國輝突然朝場上怒吼，並氣沖沖地衝上場欲和裁判理論，被一旁準備的范國宸一把抱住，之後教練詹智堯及首席教練森野將彥都在一旁協助擋下人高馬大的高國輝，沒有釀成衝突。

在高國輝被勸退後，悍將總教練後藤光尊接著冷靜走上場和主審說明一番。 

高國輝氣憤衝上場欲和主審理論，被球員和教練合力攔住。記者季相儒／攝影
高國輝氣憤衝上場欲和主審理論，被球員和教練合力攔住。記者季相儒／攝影

悍將總教練後藤光尊上場和裁判說明。記者季相儒／攝影
悍將總教練後藤光尊上場和裁判說明。記者季相儒／攝影

范國宸 高國輝 中職

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