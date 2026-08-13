中職／王苡丞外野美技列入個人Highlight 悍將教頭：教練被他救了

富邦悍將王苡丞昨天在外野秀美技，面對中信兄弟之戰，在4局上接殺江坤宇擊出的右外野飛球，精彩的表現也列入他生涯的守備Highlight中，守外野的信心值再提升了一些，但總教練後藤光尊卻笑稱，「是教練被他救了。」

昨天悍將隊在4局上握有3：1領先，新洋投瑪帝斯在一壘有人的局面，被江坤宇敲出中右外野方向的飛球，右外野手王苡丞在往後跑動間滑接，沒收這支可能形成的安打，替球隊擋下大危機，賽後也被點瑪帝斯點名幫了大忙。

王苡丞今天謙虛說是剛好，「剛好有點小逆風，才接得到那一球。」在完成那個美技後，轉播畫面捕捉到外野守備教練林哲瑄在休息室替他鼓掌，王苡丞表示：「我自己接到也很開心，因為有幫到投手，也幫助到球隊，如果沒接到的話，比賽結果可能就會不一樣。」

王苡丞也笑說，這一球可以列入自己的守備Highlight中，「因為我的美技很少，可以啦。」

昨天能有這樣的守備，王苡丞歸功守備教練詹智堯的提點，「堯哥賽前有跟我講站位，因為前幾場我的站位沒有那麼好，他有幫我調整了一下，昨天就收到滿好的效果，接到很多之前可能沒辦法接到的球。」

然而後藤光尊雖然對於王苡丞的美技給予高度肯定，但也認為那次守備，可能問題出在教練團指示的站位，「等於是教練團被他救了！」

王苡丞在今年之前都是內野手身份，今年不僅開始守外野，也多以外野手身份出賽，他指出：「有越來越習慣了，因為大部分都在外野，現在回到內野反而會比較奇怪一點，會突然覺得『哇！好近喔』，球打出來很快。」

本季常有機會看到王苡丞、董子恩與孔念恩3名「同梯」同時站在外野的陣容，然而其中僅中外野手孔念恩是專職外野手，王苡丞笑說：「因為我跟董子恩都不是正外野手，然後我們兩個腳又偏慢，孔念恩就要辛苦一點，要幫我們。」

三人不僅在場上互相協助，私下也有好感情，王苡丞透露：「我們上場就會互相加油，看誰表現好，希望可以每一場三個都可以同時上場，然後希望我們其中一個可以拿單場MVP，看誰上去跳舞，上面的尷尬，底下的兩個就會很開心。」