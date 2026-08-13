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中職／岳政華不想打擊忽冷忽熱 果斷揮棒下半季求穩
中華職棒中信兄弟野手岳政華不想打擊手感像忽冷忽熱的熱水器，把目標放在每天都能「及格」起跳，下半季揮棒更果決也看見成效。
「總教練先前有說，一天表現100分、一天表現0分這樣不好。」岳政華今天受訪表示：「我現在就是這種。自己希望每天都60分，偶爾70、80分。我想要追求的是穩定。」
岳政華上半季打擊率2成20、長打率0.311，下半季雖然出賽19場只有9場先發，但打擊率反而上升到2成63，長打率更高達0.474，在38個打數中敲出10支安打，包含2轟、2支二壘安打。
上、下半季的差異主要是打擊上做調整，岳政華表示：「揮棒比較乾脆一點，不會說球進來自己節奏慢掉。下半季比較少上場，就多去問打擊狀況比較好的。」像是岳東華、張仁瑋都是請益對象，「他們會跟我講缺點在哪裡，聽聽看他們是怎麼做的，也會問打擊教練。」
不過談到近期長打發揮，岳政華認為自己追求的目標不是全壘打，「我本來就是朝二壘、三壘安打去前進，長打有保持下去是不錯，但重點還是穩定性。」
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