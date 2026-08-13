中職／下半季逆勢回穩 廖任磊找回投球掌握度

富邦悍將隊後援投手廖任磊進入下半季後，登板表現更加穩定，近期連6場出賽沒讓打者上壘，控球狀況也有明顯改善。廖任磊指出，自己其實沒有特別多做什麼，但練習時在做的東西能更好地呈現出來，控制的感覺確實比較好一點。

廖任磊提到，上半季在狀況比較不穩定時，自己會出現比較多想法，因為太想要做點什麼，反而造成反效果，「現在有意識到這件事，教練也有跟我討論，去修正這些想法也好，跟我講上去該怎麼思考、怎麼針對比賽做應變。」

去年休賽季赴美國私人機構進行訓練，廖任磊指出，把在美國學到的東西應用在比賽上，還是會有一些差異，因此持續在找出穩定的感覺，慢慢在過程中找出最適合自己的方式，「之前呈現出來的可能只有60分，現在更清楚知道自己在什麼時間該做到什麼、做多少時間最剛好。」

廖任磊認為，自己在技術上的訓練都沒有改變，在修正的東西也都相同，主要差在臨場的掌握度，「現在掌握度有接近八、九成，自己在控制的感覺更好了。」

在多數選手進入下半季疲勞期時，廖任磊反倒是狀況調整更到位，他說：「我跑步體力不好，但丟球體力不錯。」或許是在過去旅日時期累積大量的投球數，還有去年季後赴美時，一周7天練6天、還有1天跑體能，短時間內的高強度訓練也替他打好基礎，廖任磊笑說：「有那一個月的閉門造車，所以現在車才會跑。」