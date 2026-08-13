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中職／廖任磊球有威力、控球變好 後藤光尊：找更關鍵的時機讓他登板
富邦悍將隊後援投手廖任磊近期控球表現趨穩定，連6場登板無失分，悍將總教練後藤光尊也給予肯定，認為他是有能力撐起勝利方程式的投手，因此也希望能找到更好的時機，在關鍵的場面下讓他上場發揮。
廖任磊近期連6場後援登板，都能俐落完成任務，沒有讓打者上壘，大幅改善上半季常堆壘製造危機的狀況，也讓牛棚狀況更加安定。
後藤光尊直言，廖任磊的控球確實變好了，也提到，過去對於廖任磊的調度方式不是太好，沒有給他太好的登板機會，「因為他是有辦法丟一局的投手，會盡可能找好的機會讓他去發揮。」
後藤光尊也透露，一開始原本就是想將廖任磊設定在第8局，「他的球很有威力，能夠改變比賽的走向。」然而因目前陣中固定有張奕扛起第8局、終結者曾峻岳負擔第9局，因此希望廖任磊能在第8局之前的關鍵時刻、在有危機時登板，再銜接到後面兩位投手。
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