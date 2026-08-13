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中職／啦啦隊Mika成樂天第2位「棒籃排三棲」 職排可莉女孩隊史首人
職棒樂天桃猿啦啦隊成員Mika又有新身分，成為職排新軍新竹可利工程師首位啦啦隊成員，完成「棒籃排三棲」成就。
新竹可利工程師6月12日進軍職排TPVL，成聯盟第5隊，今天公布Mika是啦啦隊「可莉女孩」隊史首位成員。Mika過去曾在新竹求學畢業，對這座城市一直有一份特別的情感，擁有多年競技啦啦隊經驗的Mika，不只舞蹈能量滿格，各種高空翻騰、飛人特技更是她的招牌。
Mika2022年在職籃PLG領航猿隊展開職業啦啦隊生涯，目前不只是職棒桃猿啦啦隊，還是職籃TPBL戰神啦啦隊，如今又多一個新身分。
Mika是桃猿第2位「棒籃排三棲」啦啦隊，第一位是穎樂，目前擔任桃猿、PLG洋基和TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊。
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