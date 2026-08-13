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日職／「3勝、防禦率0.92」奪7月二軍MVP 張峻瑋：沒想過會拿到

聯合新聞網／ 綜合報導
張峻瑋。 聯合報系資料照
張峻瑋。 聯合報系資料照

日本職棒今天公布7月二軍MVP，軟銀鷹隊20歲台灣火球男張峻瑋單月3勝，防禦率0.92，奪下西區MVP，這是他生涯首度獲獎。

張峻瑋7月先發3場奪下3勝，19.2局投出20次三振，只失2分，防禦率0.92。張峻瑋今年在二軍出賽12場，6場先發，50.1局投出47次三振，防禦率2.50，每局被上壘率1.10。

張峻瑋受訪時談到獲獎的感謝。「努力就會有結果，其實沒有想過會拿到MVP，拿到了非常開心。」張峻瑋也談到好投的原因，「不會去閃躲打者，能把球丟在捕手要的位置，每一顆球都很重要，都有觀察對方打者的節奏。」

7月27日張峻瑋從育成選手轉為支配下選手，球衣背號從153號換成17號。對此張峻瑋表示沒有特別的轉變，「一樣是球員的身分，沒有想說號碼變了就有怎樣的心情，冷靜下來，一個號碼代表重新的開始，再從最下面繼續往上爬。」

張峻瑋

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