棒球／陳義信回應「咆哮、差點揮拳」霸凌指控 打斷4顆門牙黑歷史被翻出

「假日飛刀手」陳義信去年9月接任原住民委員會副主委，如今卻被爆出3起職場霸凌爭議。陳義信和原民會都做出回應，陳義信強調，「我可能很嚴肅，但絕對沒有打人。」

陳義信去年9月接任原民會副主委，近日被爆對下屬職場霸凌。據《鏡報》報導，情況包含遭不當言行對待、差點肢體暴力相向以及言語羞辱。原民會收到3起職場霸凌案申訴，對象都是陳義信，A公務員指控，與陳義信提的工作計畫版本不同而遭針對，不僅遭陳義信用高分貝斥責，還在主委面前用咆哮及拍桌方式質問，甚至情緒激動到差點揮拳。

公務員B提到，家中排不出人力照顧幼子時，遇到和原民會合作的學校工作餐敘，請假當天下班時間被陳義信叫去辦公室罵，還被酸「基層員工的時間都比長官、校長還重要！」

公務員C則表示，陳義信責罵「要不要當公務員」、「你憑什麼升官」等，認為陳義信應針對業務內容，而不是用責罵羞辱甚至差點打人的方式，這在他們過去的工作經驗從未發生，因為影響身心狀況很深，才提起職場霸凌申訴。

陳義信也回應《鏡報》訪問，他表示，「我可能很嚴肅，但絕對沒有打人，更沒有揮拳，頂多就是有點情緒時，起身站起來而已。」對於是否霸凌A先生，陳義信說：「我何德何能？哪有這種本事。」陳義信強調這幾個申訴案可能是單一個案，很多場合也有祕書或其他人當人證，未來會內啟動霸凌案調查時，他都會配合，講得清清楚楚。

原民會表示，原民會已根據 「原住民族委員會職場霸凌防治申訴及調查處理要點」，啟動相關調查處理。原民會說，為建構健康友善、免受霸凌侵犯之職場環境，使員工安心投入工作，訂有職場霸凌防治申訴及調查處理要點，並設置專線電話、傳真及專用電子信箱等多元申訴管道，持續透過教育訓練方式廣為宣導職場霸凌零容忍。

原民會表示，目前除已調整相關人事業務督導權責，也提供申訴人必要心理支持管道及關懷措施，後續將會由外聘學者專家組成調查小組進行調查，相關作業均會依規定辦理。

現年63歲的陳義信曾效力日職中日龍隊，返台後加盟兄弟象隊擔任王牌投手，幫助一代象創下三連霸。陳義信球員時期獲獎無數，巔峰時期又效力人氣最高的兄弟象，因此擁有大批球迷支持，經常在球迷最多的假日場先發，因而獲得「假日飛刀手」美名。

陳義信的過往事蹟也被翻出，2004年5月陳義信駕駛一輛黑色休旅車，行經台北市松智路、信義路口時，與一對夫婦駕駛的黑色轎車擦撞，雙方下車理論，沒想到卻打起來。陳義信揮中對方鼻樑，將對方4顆門牙打斷，後來調解後雙方簽下和解書，陳義信賠償對方10萬元。