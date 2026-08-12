中職／本季首轟棒打德保拉 董子恩盼未來更多支「有一就有二」

富邦悍將隊今天在主場迎戰中信兄弟，首局就攻破洋投德保拉，靠董子恩的2分砲攻回勝利打點，用個人本季首轟力挺新洋投瑪帝斯拿勝投，董子恩也盼「有一就有二」，未來能有更多轟陸續出爐。

董子恩今天在首局從德保拉手中敲出左外野2分全壘打，助悍將先馳得點，總教練後藤光尊也難掩開心，「今天本來在第一局設定的策略，就是希望第一局能有好的開始，在這樣的情況下，他打出一支很棒的全壘打，忍不住感到很開心。」

董子恩指出，教練團賽前設定的策略就是積極攻擊好球，「剛好那一球是直球，有設定到就出棒，剛好有好的結果。」

儘管本季首轟出爐，董子恩對於單場4支1的表現仍不滿意，「自己的打擊感覺還沒有到太好，雖然都有安打，但就一支而已，希望之後可以再穩定一點，不要（一場）都只有一支。」

進入職棒之後，單季最多僅1轟，董子恩今年「達標」，也是生涯首次從洋投手中開轟，但他笑說，本季首轟現在才出爐，「自己當然會覺得有點慢啦，但有出現就好，希望未來可以更多支，希望有一就有二。」

悍將今天在首局就從德保拉手中攻下3分，但之後沒再有分數進帳，後藤光尊賽後也指出，「只有第一局得分，這是我們打線需要反省的地方。」董子恩認為，德保拉後續應有在球種上做一些改變，讓打者後續的反應沒有這麼快。