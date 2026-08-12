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中職／瑪帝斯首局飆速153展球威 悍將教頭給好評「比想像中好」

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
富邦悍將新洋投瑪帝斯生涯初登板奪勝投。圖／富邦悍將提供
富邦悍將新洋投瑪帝斯生涯初登板奪勝投。圖／富邦悍將提供

富邦悍將新洋投瑪帝斯今迎中職初登板，先發5.2局失2分，靠著隊友的火力相挺，拿下來台首勝，開賽就飆速153公里展現球威，他也坦言自己雖然有些緊張，但感覺不錯，出現2次保送是較不滿意之處。

瑪帝斯今晚在新莊球場一軍「開箱」，現場吸引9002名球迷進場，在主場的熱鬧場面下登板，他坦言自己有一些緊張，「因為第一局狀況不錯，也幫助到後面的投球。」

瑪帝斯首局球速就頻頻飆破150公里，第2局最快球速還有151公里，之後速度逐漸下滑。對此他提到，第一局自己因為很有鬥志，球速通常都會丟得比較快，之後隨著比賽進行，均速大概維持在145公里左右，不需要每一局都丟到這麼快，主要還是要丟好球。

悍將隊友今天在首局就替他打下3分，讓瑪帝斯更有信心在投手丘上發揮，在教練團設定的90球用球數範圍內，最終以86球完成任務，共被敲3支安打，有2次保送，送出5次三振，失2分。

若要替自己的中職初登板打分數，瑪帝斯認為，滿分10分的話，此戰的表現大概有7、8分，有把被安打數壓低，但投了2個保送是比較不滿意之處。他也提到：「隊友的守備也幫了我很大的忙，尤其是右外野（王苡丞）接到那一球。」

中職初登板體驗「新莊城堡」的氛圍，瑪帝斯笑說：「很棒！主場的應援聲很大，客隊在左外野的應援聲也很大，一開始在投球的時候有點嚇到。」他也表示，在美國比賽時，球場通常都很安靜，「但在這裡，每一球大家都有很大的反應。」

對於瑪帝斯首戰的表現，悍將總教練後藤光尊給予好評，「他第一局就展現滿強的球威，控球也比想像中還要好。」並形容，表現和先前決定要簽下他時的影片差不多，但投球內容比影片看到的還要好。

富邦悍將新洋投瑪帝斯中職初登板先發5.2局失2分。圖／富邦悍將提供
富邦悍將新洋投瑪帝斯中職初登板先發5.2局失2分。圖／富邦悍將提供

中職 富邦悍將 球速

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