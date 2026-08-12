中職／陳克羿7局無失分封鎖獅隊 陳鏞基台東引退系列賽G2遭完封

統一獅隊陳鏞基引退系列賽回到家鄉台東，今天第二戰沒能以勝利收尾，獅隊打線遭封鎖，全場僅5支零星安打，終場0：4落敗，本季第14度遭到完封繼續堆高隊史紀錄，也終止近期3連勝；猿隊本土投手陳克羿則繳出7局無失分的表現，拿下單場MVP。

陳鏞基生涯首度前進家鄉台東比賽，昨天敲安且獅隊以贏球作收，然而今天第2場比賽，陳鏞基扛先發第4棒，3打數沒有敲出安打，選到1次保送上壘，隊友的火力也沒有發揮，潘傑楷、林靖凱各敲2安，前役MVP朱迦恩貢獻1安，攻勢沒能串連，系列賽1勝1敗收場。

猿隊本土投手陳克羿今天主投7局平本季最長局數，被揮出5支安打，有2次保送，送出4次三振，沒有失分，完全壓制獅隊打線，拿下本季第4勝，並獲選單場MVP。

猿隊打線則是在從獅隊洋投獅帝芬手中敲出6支安打、攻下2分，7局上面對獅隊牛棚，馬傑森二壘打、林立安打都帶有打點，將比數拉開為4分差，收下比賽勝利。全場合計敲出9支安打，林立單場3安猛打賞，梁家榮、馬傑森各敲2安。