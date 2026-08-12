中職／瑪帝斯初登板5.2局失2分奪首勝 董子恩敲本季首轟首局定江山

富邦悍將隊新洋投瑪帝斯今天順利「開箱」，中職初登板對中信兄弟先發5.2局失2分，隊友也在首局就由董子恩開轟迎接「新同學」，單局進帳3分奠定勝基，終場悍將隊以3：2勝出，斬斷兄弟3連敗。

悍將打線今天在1局下就有攻勢，面對兄弟先發洋投德保拉，先由池恩齊敲出安打，董子恩接著轟出左外野方向的2分全壘打，個人本季首轟開張，一棒打下領先優勢，2出局後王苡丞、林澤彬、范國宸連續3棒安打再添1分，悍將首局就打了8個人次，取得3：0領先。

瑪帝斯原訂上周在一軍亮相，卻碰上颱風攪局，先發一延再延直到今天才順利站上新莊球場投手丘，今天前2局沒有被敲安打，3局上被揮出二壘打後又發生暴投，之後在一、二壘有人時被張士綸敲安打失1分。

瑪帝斯投到6局上被首名打者張士綸敲出內野安打，之後又因暴投把跑者送上三壘，2出局後被換下場休息，林栚呈接手後被曾頌恩揮出安打，替他多失1分，但成功踩住煞車，守住球隊的領先優勢。

瑪帝斯主投5.2局用86球，僅被敲3支安打，有2次四壞球保送，也出現2次暴投，另送出5次三振，失2分，靠牛棚守成，來台首戰就奪下勝投。董子恩首局致勝轟一棒定江山，拿下本季第2座單場MVP。

兄弟德保拉今天先發6局用90球，被敲出8支安打，其中5安集中在第1局、失3分，之後雖僅被擊出3支零星安打，但隊友沒能成功追回失分，吞下本季第5敗。

富邦悍將新洋投瑪帝斯生涯初登板奪勝投。圖／富邦悍將提供

富邦悍將董子恩本季首轟出爐。圖／富邦悍將提供