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日職／孫易磊後援1局挨2安無失分 飆158公里平生涯最速

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供(資料照)
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供(資料照)

日職火腿隊今天在主場迎戰西武隊，21歲台灣投手孫易磊相隔4天再登板，第8局上場後援，主投1局被敲2支安打，沒有失分，最快球速飆平生涯最快的158公里，但火腿隊最終以2：5落敗。

火腿隊本周在主場面對西武隊，但效力於西武的台灣外野手林安可上周因左膝不適被降二軍，火腿隊孫易磊成為目前日職一軍唯一的台將，「台灣對決」無緣上演。

火腿先發投手北山亘基今天繳出6局無失分的表現，用111球，被敲6支安打，送出7次三振，打線則有清宮幸太郎、水野達稀轟出2發陽春砲，取得2：0領先。

然而7局上火腿牛棚大放火，被西武隊猛攻一輪灌進5分，單局用了3名投手才抓下3個出局數，以2：5遭逆轉。

8局上火腿隊換上孫易磊登板，連飆4顆至少154公里的速球，讓山村崇嘉擊出二壘平飛球出局，面對下一棒岸潤一郎，球速再飆到158公里，但被敲出安打，接著卡特球又被源田壯亮揮出右外野安打，之後則連續製造2次飛球出局，沒有失分。

孫易磊此戰後援1局，用17球，面對5名打者被敲2安打，沒有失分，最快球速達158公里平生涯最速，防禦率下調至2.76。火腿最終也沒能追回失分，終場以3分差落敗。

孫易磊 日職 後援

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