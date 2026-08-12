快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳鏞基台東引退賽兩戰破1.2萬人進場 球探Jamey獲邀開球

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
陳鏞基與昔日挖掘他的美職球探Jamey。圖／統一獅提供
陳鏞基與昔日挖掘他的美職球探Jamey。圖／統一獅提供

陳鏞基台東引退系列賽「鏞不止步 回家的路」第二天，賽前除了有陳鏞基泰源國中的學弟擔任表演嘉賓，獅隊也邀請當時挖掘陳鏞基旅美的球探Jamey來到現場開球。

Jamey今天現身台東，賽前就迫不及待地前往球員休息室， 見到陳鏞基、胡智爲、高國慶等球員都十分高興，彼此寒暄聊聊近況。Jamey提到，初次見到陳鏞基時他才高一，但身手非常敏捷、身體很靈活，揮棒姿勢相當漂亮，和隊友相處也很融洽，Jamey給出的評價是「成熟超齡、非常特別的選手。」

這次獲邀來參與陳鏞基台東引退賽開球嘉賓，Jamey先是恭喜陳鏞基有個很成功的球員生涯，同時期許他能把這些寶貴的經驗傳承給下一代，讓台灣棒球變得更好。最後Jamey登上投手丘，由陳鏞基接捕，完成開球儀式，兩人還在場上開始傳接球，最後才擁抱、合照，彼此都非常珍惜在場上的時光。

陳鏞基引退主題日台東系列賽即將結束，接下來9月19、20日則將回到亞太大本營舉行引退儀式，邀請球迷們一同進場見證陳鏞基生涯中的重要時刻。

去年起，台東縣政府持續升級第一棒球場，114年投入超過4000萬元完成座椅及草皮改善，今年再投入約1億元更新大螢幕、安全圍網及廁所等設施，打造更優質的職棒賽事環境。

連續兩天陳鏞基引退系列回家的路在台東棒球場熱鬧展開，吸引超過12000位球迷進場，來自全台球迷一起來到陳鏞基的故鄉台東，參與本次盛會。台東縣長饒慶鈴今天賽前也致贈台東博覽會風土禮盒與退役熱氣球循環袋，象徵滿載家鄉溫暖人情與永續的祝福，期盼陳鏞基引退後，盡情享受慢生活。

陳鏞基與昔日挖掘他的美職球探Jamey。圖／統一獅提供
陳鏞基與昔日挖掘他的美職球探Jamey。圖／統一獅提供

陳鏞基引退台東系列賽第二天，賽前由他母校泰源國中學弟們進行表演。圖／統一獅提供
陳鏞基引退台東系列賽第二天，賽前由他母校泰源國中學弟們進行表演。圖／統一獅提供

陳鏞基 中職 台東

延伸閱讀

中職／引退賽回到夢想起點 哥哥開球、家族跳舞讓陳鏞基紅了眼眶

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

中職／陳鏞基首度回家鄉台東出賽 11日預售約5千張票

中職／「如果當年繼續打或許我們會同隊」 陳鏞基哥哥吐遺憾心聲

相關新聞

中職／陳克羿7局無失分封鎖獅隊 陳鏞基台東引退系列賽G2遭完封

統一獅隊陳鏞基引退系列賽回到家鄉台東，今天第二戰沒能以勝利收尾，獅隊打線遭封鎖，全場僅5支零星安打，終場0：4落敗，本季第14度遭到完封繼續堆高隊史紀錄，也終止近期3連勝；猿隊本土投手陳克羿則繳出7局無失分的表現，拿下單場MVP。

中職／陳鏞基台東引退賽兩戰破1.2萬人進場 球探Jamey獲邀開球

陳鏞基台東引退系列賽「鏞不止步 回家的路」第二天，賽前除了有陳鏞基泰源國中的學弟擔任表演嘉賓，獅隊也邀請當時挖掘陳鏞基旅美的球探Jamey來到現場開球。

日職／孫易磊後援1局挨2安無失分 飆158公里平生涯最速

日職火腿隊今天在主場迎戰西武隊，21歲台灣投手孫易磊相隔4天再登板，第8局上場後援，主投1局被敲2支安打，沒有失分，最快球速飆平生涯最快的158公里，但火腿隊最終以2：5落敗。

中職／瑪帝斯初登板5.2局失2分奪首勝 董子恩敲本季首轟首局定江山

富邦悍將隊新洋投瑪帝斯今天順利「開箱」，中職初登板對中信兄弟先發5.2局失2分，隊友也在首局就由董子恩開轟迎接「新同學」，單局進帳3分奠定勝基，終場悍將隊以3：2勝出，斬斷兄弟3連敗。

中職／執教171勝成史上最多勝外籍教頭 平野惠一：每天持續反省和思考

中信兄弟上周打下三連勝，日籍總教練平野惠一也收下個人在中職執教生涯第171勝，成為中職史上最多勝外籍教頭，但他把一切歸功於球員的努力，並表示，自己每一天都在持續地反省和思考，看看還有哪裡可以做得更好。

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

統一獅隊在台東棒球場對樂天桃猿隊進行二連戰，陳鏞基生涯16年首度回到家鄉出賽，舉辦引退主題日「鏞不止步回家的路」，場面相當感人，聯合報和獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，回顧這位43歲老將的棒球之路，精彩內容已被不少球迷視為珍貴紀念品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。