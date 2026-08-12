中職／陳鏞基台東引退賽兩戰破1.2萬人進場 球探Jamey獲邀開球

陳鏞基台東引退系列賽「鏞不止步 回家的路」第二天，賽前除了有陳鏞基泰源國中的學弟擔任表演嘉賓，獅隊也邀請當時挖掘陳鏞基旅美的球探Jamey來到現場開球。

Jamey今天現身台東，賽前就迫不及待地前往球員休息室， 見到陳鏞基、胡智爲、高國慶等球員都十分高興，彼此寒暄聊聊近況。Jamey提到，初次見到陳鏞基時他才高一，但身手非常敏捷、身體很靈活，揮棒姿勢相當漂亮，和隊友相處也很融洽，Jamey給出的評價是「成熟超齡、非常特別的選手。」

這次獲邀來參與陳鏞基台東引退賽開球嘉賓，Jamey先是恭喜陳鏞基有個很成功的球員生涯，同時期許他能把這些寶貴的經驗傳承給下一代，讓台灣棒球變得更好。最後Jamey登上投手丘，由陳鏞基接捕，完成開球儀式，兩人還在場上開始傳接球，最後才擁抱、合照，彼此都非常珍惜在場上的時光。

陳鏞基引退主題日台東系列賽即將結束，接下來9月19、20日則將回到亞太大本營舉行引退儀式，邀請球迷們一同進場見證陳鏞基生涯中的重要時刻。

去年起，台東縣政府持續升級第一棒球場，114年投入超過4000萬元完成座椅及草皮改善，今年再投入約1億元更新大螢幕、安全圍網及廁所等設施，打造更優質的職棒賽事環境。

連續兩天陳鏞基引退系列回家的路在台東棒球場熱鬧展開，吸引超過12000位球迷進場，來自全台球迷一起來到陳鏞基的故鄉台東，參與本次盛會。台東縣長饒慶鈴今天賽前也致贈台東博覽會風土禮盒與退役熱氣球循環袋，象徵滿載家鄉溫暖人情與永續的祝福，期盼陳鏞基引退後，盡情享受慢生活。

陳鏞基與昔日挖掘他的美職球探Jamey。圖／統一獅提供