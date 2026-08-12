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中職／兄弟2新秀二軍報到 彭政閔點黃玠瀚即戰力候選

中央社／ 新北12日電
中信兄弟選秀會挑中的投手「巨漢」黃玠瀚被點名將是即戰力。 中央社
中信兄弟選秀會挑中的投手「巨漢」黃玠瀚被點名將是即戰力。 中央社

中華職棒中信兄弟隊今年季中選進的新秀中，吳家畯與大瀧幸治已向二軍報到，領隊彭政閔透露，大瀧幸治能否成為下半季一軍戰力仍待觀察，內部評估以投手黃玠瀚較有機會。

兄弟今年在選秀會中選進11名新人，彭政閔今天接受媒體聯訪時表示，目前是第9輪的內野手吳家畯、第10輪投手大瀧幸治已向二軍報到，大瀧幸治的能力仍待評估，若在二軍有好表現，就有機會提出報告給一軍參考。

至於今年選秀會中的即戰力人選，彭政閔也坦言，教練團有過討論，國立體育大學的投手黃玠瀚是可能的一人，「但還是要看他進入球隊後的狀況，現在還不能確定。」

彭政閔 兄弟 中華職棒

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