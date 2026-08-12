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中職／陳鏞基引退專刊超夯 球迷：「我要收藏！」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陳鏞基引退專刊記錄他從小到大的棒球歷程，並收錄許多鮮為人知的故事。記者尤聰光／攝影
陳鏞基引退專刊記錄他從小到大的棒球歷程，並收錄許多鮮為人知的故事。記者尤聰光／攝影

台東棒球名將陳鏞基引退賽今天進行第二場賽事，儘管不是首場引退賽，仍吸引上千名鄉親及球迷湧入球場，為這位台東子弟兵送上滿滿祝福。現場除了發放陳鏞基引退紀念小物外，聯合報特別推出的陳鏞基引退專刊也意外成為現場「搶手貨」，球迷排隊領取，不到多久便全部發放完畢。

不少球迷得知現場有陳鏞基引退專刊，紛紛排隊索取，有人拿到後立即翻閱內容，也有人小心收好，直呼「一定要好好收藏」，把這份專刊視為陳鏞基棒球生涯告別台東的重要紀念。

來自部落的鄉親也對專刊內容給予肯定，表示過去知道陳鏞基是台東出身的職棒名將，但透過專刊才更加完整了解他一路走來的棒球人生，「寫得很詳細，很值得紀念。」

這份引退專刊不只是記錄陳鏞基在球場上的光榮時刻，更從他童年開始一路回顧棒球生涯，從小時候接觸棒球、一路接受訓練，到踏上職業棒球舞台，並整理過去鮮少曝光的故事，讓球迷除了看見球場上的陳鏞基，也能認識他一路走來的成長歷程。

今天現場不少球迷一邊等待進場，一邊翻閱專刊內容，有球迷看完後表示，這不只是一份新聞刊物，更像是替陳鏞基多年棒球生涯留下的一份完整紀錄，「以後再看到這份專刊，就會想到他在台東引退的這一天。」

隨著陳鏞基引退賽進入第二場，球場氣氛依舊熱烈，上千名鄉親及球迷用掌聲、加油聲陪伴這位台東棒球英雄走過最後一段職業球員生涯。對許多台東人而言，陳鏞基不只是職棒球星，更是從台東土地走出去、讓家鄉引以為傲的棒球子弟兵。

而今天意外成為球迷焦點的引退專刊，也讓這場引退賽多了一份文字記憶。當現場專刊迅速被索取一空，也見證球迷對陳鏞基這段棒球人生的珍惜與不捨。

陳鏞基引退賽第二場，現場特別準備引退專刊贈送球迷，現場一拿出來便吸引球迷排隊索取，不久即發放完畢。記者尤聰光／攝影
陳鏞基引退賽第二場，現場特別準備引退專刊贈送球迷，現場一拿出來便吸引球迷排隊索取，不久即發放完畢。記者尤聰光／攝影

陳鏞基台東引退賽，聯合報推出引退專刊，完整記錄他從小接觸棒球、一路踏上職棒舞台的歷程，也收錄多段鮮為人知的故事，成為球迷珍藏陳鏞基棒球生涯的重要紀念。記者尤聰光／攝影
陳鏞基台東引退賽，聯合報推出引退專刊，完整記錄他從小接觸棒球、一路踏上職棒舞台的歷程，也收錄多段鮮為人知的故事，成為球迷珍藏陳鏞基棒球生涯的重要紀念。記者尤聰光／攝影

陳鏞基引退專刊受到球迷熱烈歡迎，現場排起長龍等候領取，不少球迷拿到後直呼要好好收藏，為這段台東棒球記憶留下紀念。記者尤聰光／攝影
陳鏞基引退專刊受到球迷熱烈歡迎，現場排起長龍等候領取，不少球迷拿到後直呼要好好收藏，為這段台東棒球記憶留下紀念。記者尤聰光／攝影

陳鏞基 子弟兵 棒球

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