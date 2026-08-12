中職／悍將洋將抉擇未定 後藤光尊唯一確定悍里歐是右投

距離中華職棒「831大限」已近，富邦悍將隊洋投抉擇尚未定案，總教練後藤光尊坦言時間有些緊迫，對近期二軍報到的新洋投悍里歐仍不了解，僅確定是一名右投手。

悍將目前外籍球員登錄滿編，今天另一位新洋投瑪帝斯（Quinton Martinez）在一軍初登板，後藤光尊賽前接受媒體聯訪時表示，還沒決定洋將登錄截止前要留哪幾位投手，先觀察瑪帝斯的表現，也會綜合考慮威戈神（Aaron Wilkerson）在二軍的調整狀況。

被問及球團近期新簽下的悍里歐（A.J. Candelario）有何特色，後藤光尊能給出的肯定答案只有「右投手」，看影片是靠直球對決的類型，也開玩笑補充，「雖然這樣說，但可能上去全部變化球。」