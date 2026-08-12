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中職／永田颯太郎2.5年加盟台鋼雄鷹 承接吳念庭首年應援曲

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
內野手永田颯太郎（中）加盟台鋼雄鷹，左為台鋼雄鷹總教練洪一中，右為台鋼雄鷹領隊劉東洋。圖／台鋼雄鷹提供
內野手永田颯太郎（中）加盟台鋼雄鷹，左為台鋼雄鷹總教練洪一中，右為台鋼雄鷹領隊劉東洋。圖／台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹在今年選秀第二輪選進日籍內野手永田颯太郎，8月10日完成簽約，並於今天在澄清湖主場替他舉辦加盟儀式，雙方簽下2.5年合約，2026年月薪20萬元、2027年月薪24萬元，2028年薪資則依照2027年表現採變動制，保障月薪24萬元。

台鋼雄鷹今天替永田颯太郎舉行加盟儀式，由領隊劉東洋親自為他穿上95號戰袍，洪一中總教練則為其戴上球帽，歡迎他的加入。這也是雄鷹今年第一位完成簽約並加盟的新秀。

永田颯太郎在加盟儀式上表示：「我在台灣念大學的時候、在日本職棒的時候，很多台灣的球迷支持我，回來台灣，我想以打球的方式回報他們。我會全力以赴為球團貢獻，請大家多多支持，謝謝。」

除了領隊與總教練，隊長吳念庭也致贈雄鷹年度口號「做伙拚」的應援毛巾，吳念庭說：「很開心今天可以看到永田加入我們雄鷹的大家庭裡面，也希望他趕快可以成為我們的戰力，替我們打每場比賽，希望永田一起加油。」另外吳念庭首年加盟台鋼雄鷹的應援曲，也傳承給永田颯太郎，吳念庭說：「相信他站在打擊區就會感受到大家對他的應援，非常有熱情！」

內野手永田颯太郎（中）加盟台鋼雄鷹，左為台鋼雄鷹總教練洪一中，右為台鋼雄鷹領隊劉東洋。圖／台鋼雄鷹提供
內野手永田颯太郎（中）加盟台鋼雄鷹，左為台鋼雄鷹總教練洪一中，右為台鋼雄鷹領隊劉東洋。圖／台鋼雄鷹提供

中職 吳念庭 台鋼雄鷹

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