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中職／「打擊王」張仁瑋進球場就只想贏球 王威晨暖心提點：自然就好

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
中信兄弟張仁瑋。記者葉姵妤／攝影
中信兄弟張仁瑋。記者葉姵妤／攝影

中信兄弟張仁瑋目前以3成23打擊率居聯盟打擊王，陣中學長、「明星球員」王威晨也看出張仁瑋偶爾想多做、多修正一些什麼，今天賽前也給予一些經驗分享，鼓勵他「自然就好。」

張仁瑋今年繳出高檔打擊表現，7月底補足打席後空降聯盟打擊王，目前還領先排名第二的富邦悍將隊強打張育成（3成08）一段差距。

對於打擊王這個頭銜，張仁瑋沒有太放在心上，他說：「沒有往個人獎那個方向去想，還是都以團隊勝利為主。」他坦言，要做到完全不在意確實很難，離開球場時難免會想到，「但我覺我好的是，我走進來球場，就沒有在想這些事情，我就是為了贏球。」

張仁瑋目前出賽67場，已接近去年寫下的生涯單場新高72場，加上內外野兩頭跑，他坦言，進入下半季後，身體難免會開始出現一些疲勞感，偶爾會覺得身體變得很重，因此會常常詢問學長，請教調整的方法，「球隊很多一直待在一軍、甚至是全勤的學長，他們一定比較了解這狀況，滿常會問他們。」

而學長王威晨從旁觀者身份看張仁瑋，也適時給予學弟一些提點，張仁瑋透露：「他覺得我想要刻意修正什麼，他有看出我打擊練習的時候有刻意想做什麼，所以跟我說，他覺得我自然就好。」

賽前張仁瑋打擊練習結束後，在場邊和王威晨聊了許久，張仁瑋笑說：「大概就圍繞在這方面，他說可能我現在沒有感覺到，但之後還有很多場比賽，在球季要快結束的時候，如果有爭個人獎項的機會，那個壓力會越來越大，他只是先跟我講。」

王威晨 中職 球場

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