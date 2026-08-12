中職／執教171勝成史上最多勝外籍教頭 平野惠一：每天持續反省和思考

中信兄弟上周打下三連勝，日籍總教練平野惠一也收下個人在中職執教生涯第171勝，成為中職史上最多勝外籍教頭，但他把一切歸功於球員的努力，並表示，自己每一天都在持續地反省和思考，看看還有哪裡可以做得更好。

平野惠一接掌兄弟兵符的第三個球季，累積171勝149敗2和，超越前統一獅隊教頭大石彌太郎在1994年至1996年拿下的170勝，寫下中職外籍教頭最多勝紀錄。

平野惠一依舊奉行個人的哲學：「満足した瞬間、成長は止まる。日々進化、日々前進。（滿足的瞬間，成長就會停止。天天進化，天天前進。）」

對於這項成就，平野惠一今天面對媒體道的恭喜，他表示：「雖然像現在大家會跟我說『恭喜171勝』，但也不是只有勝場而已，其實還有敗場，也有不少的和局，所以在這樣子的狀況下，到底自己還有什麼可以做得更好、可以做更多的，每天都一直在反省與思考。」