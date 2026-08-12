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中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
聯合報和統一獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，獲得很大迴響。記者陳正興／攝影
聯合報和統一獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，獲得很大迴響。記者陳正興／攝影

統一獅隊在台東棒球場對樂天桃猿隊進行二連戰，陳鏞基生涯16年首度回到家鄉出賽，舉辦引退主題日「鏞不止步回家的路」，場面相當感人，聯合報和獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，回顧這位43歲老將的棒球之路，精彩內容已被不少球迷視為珍貴紀念品。

獅隊昨天以3：2擊敗猿隊，陳鏞基擔任先發四棒一壘手，在故鄉締造安打、打點紀錄，今天繼續奮戰；台東球場昨天首戰湧進6113名觀眾，一起向這位職棒名將致敬，陳鏞基的親朋好友、長濱國小少棒隊的學弟都到場觀戰，哥哥陳志偉受邀擔任開球嘉賓，親人帶來原住民舞蹈表演，讓他紅了眼眶。

陳鏞基引退專刊共有八頁，首頁是陳鏞基可愛的的少棒照片，搭上「夢想之始」四個大字，吸引球迷的目光，內頁呈現他從台東出發，一路不斷努力拚出美國職棒之路，最後返台加盟長年支持他的獅隊，且在高掛球鞋前回到故鄉完成出賽夢想，「鏞不止步」確實是這位名將的寫照。

陳鏞基的雙親長年支持寶貝兒子，在他引退前也接受聯合報專訪，和球迷分享一些台東老家的故事，不難看出陳鏞基對故鄉和家人的熱愛，長年用實際行動向父母報恩，確實相當感人。

聯合報和統一獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，獲得很大迴響。記者陳正興／攝影
聯合報和統一獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，獲得很大迴響。記者陳正興／攝影

聯合報和統一獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，獲得很大迴響。記者陳正興／攝影
聯合報和統一獅隊合作推出陳鏞基引退專刊，獲得很大迴響。記者陳正興／攝影

陳鏞基 棒球 中職

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