大聯盟球探來了！全台12隊朴子較勁 青少棒小將拚被看見

美國職棒大聯盟球探現身嘉義看青少棒！首屆嘉義縣教育展望協會盃全國青少棒邀請賽8月9日至12日在朴子棒球場舉行，全台12支球隊較勁，最後由地主東石國中奪冠；美國職棒大聯盟紅人隊球探也到場觀看，為基層小將增添追逐職棒夢想的動力。

賽事由嘉義縣教育展望協會舉辦，參賽球隊來自嘉義、彰化、新竹、台中、南投、台南、屏東、高雄、雲林等地，希望增加青少棒球員實戰經驗，也藉由全國性賽事促進交流。

比賽歷經4天激戰，東石國中最後抱回冠軍。主辦單位表示，大聯盟球探現身球場成為賽事亮點，對青少棒選手而言，除了較量球技、學習團隊合作，也能感受到只要持續努力，就有機會在更大的舞台被看見。

運動部全民運動署推動社區運動俱樂部專案執行中心主秘陳添丁表示，社區運動俱樂部不只是舉辦活動或比賽，而是從社區出發，透過運動串聯學校、地方政府及民間團體，讓運動成為地方生活的一部分。

嘉義縣教育展望協會理事長莊素鍾說，希望透過賽事結合教育與運動，也讓外地球隊走進朴子、認識嘉義。東石國中校長林子欽表示，青少年棒球除了訓練，也需要比賽舞台與社會支持；朴子市長吳品叡說，樂見全國青少棒隊伍到朴子交流。

朴子配天宮董事長蔡承宗也到場為選手加油。主辦單位希望透過學校、社區及民間力量投入，讓一場青少棒比賽進一步串聯地方資源，為基層球員創造更多比賽與被看見的機會。