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亞洲少棒賽／中華隊中心打線爆發 3連勝晉複賽
亞洲少棒錦標賽中華隊今天預賽最終戰，靠著中心打線林劭、張雨齊、潘磊合計9安、14打點演出，以22比0在第4局就提前擊敗泰國隊，3連勝取得B組第1進入複賽。
亞洲少棒錦標賽在中國杭州瓜瀝舉行，中華隊首戰23比1擊敗香港、次戰3比1險勝韓國提前確定分組第1，今天以連勝之姿晉級；中華隊明天複賽首戰預計在晚上6時30分對上A組第1，目前A組日本、中國同為2勝0敗，兩隊將在今晚交手。
中華隊今天打擊大爆發敲出19支安打，其中2局下就灌進12分，中心打線更強勢串聯，第3棒林劭2安、5打點，第4棒張雨齊3安、4打點，第5棒潘磊4安、5打點。
林劭、張雨齊還兼任投手。先發的王廷緯投2局被敲1支安打、無失分，另有2次三振，林宬樺中繼1局被敲1安也無失分拿下勝投，最後張雨齊投0.2局、林劭投0.1局；有趣的是，林劭因出現不死三振，紀錄上是2K。
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