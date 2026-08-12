中職／味全龍X獵人聯名主題日第一彈 8月底天母化身「獵人試驗」會場

味全龍將在8月28日至30日推出重量級跨界合作—「HUNTER×HUNTER 獵人｜味全龍聯名主題日」第一彈，由日本人氣動畫《HUNTER×HUNTER》官方授權，將傳奇動畫的經典元素搬進棒球場。

首波活動將帶領球迷重溫故事最熱血的起點，化天母棒球場為考驗實力與信念的「獵人試驗」會場，號召全台龍迷與獵人粉絲一同進場通過試驗、覺醒念能力。

龍隊在3天主題日將推出三款極具收藏價值的進場贈品，28日「獵人試驗號碼牌組」，重現經典的圓形考生號碼牌，進場立刻換上裝備，化身試驗考生；29日「獵人金屬執照」，象徵你已通過嚴苛考驗，正式成為合格獵人。30日「盜賊的秘訣 筆記本」，以幻影旅團團長庫洛洛的特質系能力為概念打造，精緻重現封面圖騰，贈品數量皆有限，發完為止。

8月28日至30日「HUNTER×HUNTER 獵人｜味全龍聯名主題日」進場贈品。圖／味全龍提供

除了精美進場禮，球場周邊特別開設「獵人試驗闖關攤位」，將念能力進階修行與經典戰役化為互動遊戲，邀請所有球迷現場體驗小傑與奇犽的訓練之路，完成闖關就有機會獲得「貪婪之島指定口袋卡片」，卡片數量有限，發完為止。

為了讓球迷體驗最純粹的獵人世界觀，球場各處精心規劃了多個經典篇章的拍照打卡點，包含氣勢磅礡的「試煉之門」、「獵人試驗」主角四人組、熱血的「天空鬥技場」對決，甚至連神祕的「幻影旅團」與「貪婪之島」修煉二人組都將同步現身。無論是內野還是外側，都將以沉浸式裝置完美重現名場面，讓球迷一踏入球場就彷彿置身於獵人的世界中。